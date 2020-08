Matoviča vytočila Čaputová: Mimoriadne nezodpovedné konanie!

Premiér Igor Matovič sa po stredajšom rokovaní vlády v súvislosti s aktuálnym nárastom nakazených obul do prezidentského paláca.

Dôvodom je rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vetovala zákon o elektronických komunikáciách, ktorým sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Právna norma mala umožniť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v „červených“ krajinách. "Mne je mimoriadne ľúto, že v tejto situácii, v tento deň, keď máme 75 pozitívne testovaných, že prezidentský úrad urobil podľa mňa nadprácu v prípade novely telekomunikačného zákona," vyhlásil premiér. Novelu zákona niekoľkokrát označil ako najlepšiu zbraň, ktorá by umožnila úradu poslať ľuďom, ktorí prišli z nebezpečných krajín aspoň sms-ku.

"Považujem za mimoriadne nezodpovedné konanie prezidentského úradu konkrétne pri tejto novele. Najsilnejšiu zbraň, ktorú sme mohli mať k dispozícii nám vypli a odporúčajú celú novelu neschváliť. My si myslíme, že práve v tejto situácii by sme to využiť mali," uzavrel Matovič.

Na otázku, prečo sa poslanci zídu v parlamente až 1. septembra, keď by mohli prelomiť veto prezidentky, premiér reagoval, že chce umožniť každému poslancovi vyjadriť svoj postoj k vráteným zákonom. Viacerí poslanci by podľa neho na schôdzu v auguste nemohli prísť vzhľadom na plánované dovolenky.