Ochránil sestričku pred psom, utrpel hrozné zranenia: Hrdinovi sa dostalo veľkej pocty od boxerov

Bridger Walker (6) z amerického štátu Wyoming je skutočný hrdina. Vlastným telom ochránil svoju malú sestričku (4) pred zúrivým psom.

Po útoku mal dohryzenú tvár a plastický chirurg mu zašil rany 90 stehmi. Pochvalu si vyslúžil aj od svojich obľúbených hrdinov - Avengers.

Nedávno sa však malému hrdinovi dostalo ďalšej veľkej pocty. Bol vyhlasený za svetového boxerského šampióna. Najznámejšia boxerská organizácia WBC mu na znak úcty poslala slávny opasok a udelila mu čestný titul. Na sociálnej sieti sa tým pochválila Bridgerova matka Nikki.

"Je to pravda. Bridger sa stal čestným majstrom sveta WBC. Povedali mi, že mu pošlú opasok, ale ja som si neuvedomila, že to bude tento opasok! Rodina a ja sme strávili väčšinu dňa otváraním listov a balíčkov, ktoré Bridger dostal. Bol to pre nás neskutočný zážitok, pretože si uvedomujeme, že každá obálka a škatuľa predstavuje jednotlivca alebo rodinu, ktorý využil svoj čas a zdroje na to, aby mu zagratulovali. Prajeme si, aby sme každému z vás mohol osobne poďakovať," napísala dojatá mamička na sociálnej sieti.