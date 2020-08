Prestupová bomba nakoniec nevybuchne: Sancho ostáva v Dortmunde

Anglický futbalový krídelník Jadon Sancho napriek eminentnému záujmu anglického Manchestru United o jeho služby zostane v nemeckom tíme Borussia Dortmund.

Potvrdil to športový riaditeľ Borussie Michael Zorc. Jadon Sancho prišiel do Nemecka v roku 2017 z Manchestru City.

"Naše plány na nasledujúcu sezónu zahŕňajú aj Jadona Sancha, je to konečné rozhodnutie. Tým sme zodpovedali všetky otázky v tomto smere," uviedol Zorc počas tréningového kempu klubu vo Švajčiarsku. Dodal tiež, že Angličan má v klube zmluvu do roku 2023. Pôvodne znela dohoda do leta 2022, Borussia však nikdy neinformovala o predĺžení spolupráce.

Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer odmietol komentovať stanovisko Dortmundu. "Neprislúcha mi vyjadrovať sa k hráčom iných klubov," povedal Nór po pondelkovom triumfe svojich zverencov vo štvrťfinále Európskej ligy 2019/2020 nad dánskym FC Kodaň 1:0 po predĺžení a postupe do semifinále.

Aktuálne 20-ročný útočník v ročníku 2019/2020 odohral za Borussiu 32 bundesligových duelov, strelil v nich 17 gólov a na ďalších 17 prihral.