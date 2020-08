Karlos "Terminátor" Vémola (35) si nachystal pre čerstvého oslávenca Attilu Végha (35) originálny darček.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Svojmu rivalovi, ktorý ho zdolal v Zápase storočia venoval akvárium. Zároveň mu opäť pripomenul, že netrpezlivo čaká na odvetu.

"Všetko najlepšie, šampión. Viem, že si rovnaký nadšenec do rýb, tak ako ja. Tak som ti nechal urobiť tento "figh tank". Sú v ňom dve "bety bojovnice", ktoré sú oddelené od seba. Ak im to dvihneš, pobijú sa, ako my dvaja. Dúfam, že naša odveta nastane. Ani jeden z nás nemladne. Mali by sme to spraviť čo najskôr, pokiaľ sme silný. Uži si narodeniny," povedal Vémola vo videu.