Robin van Persie koučuje Boženíka: Učí ho byť gólovým zabijakom!

Je späť! Legendárny Robin van Persie (37) dodržal to, čo svojmu milovanému klubu Feyenoord Rotterdam, v ktorom rozbiehal i ukončil svoju bohatú 18-ročnú kariéru, sľúbil.

Aj po koronakríze bude pokračovať raz do týždňa v tréningoch s útočníkmi červeno-bielych. Radosť z toho má najmä slovenský reprezentant Róbert Boženík (20).

Obávaný holandský zakončovateľ je totiž jeho dávnym idolom. Ako priznal, sledoval ho na televíznej obrazovke, hrával s ním v počítači hru FIFA. V Žiline nosil dokonca dres s rovnakým číslom ako van Persie vo Feyenoorde - 32. Od minulého piatka pozorne počúva jeho trénerské rady. „Bohatými skúsenosťami mi môže veľmi pomôcť. Som mladý a stále sa potrebujem učiť a zlepšovať. Dôraz kladie na to, ako sa správať v rozhodujúcich chvíľach. Ako byť úspešný pri zakončení v šanciach, urobiť čosi, čo súper nečaká a vybrať si v rýchlosti z viacerých možností pre mňa tú najlepšiu,“ prezradil Boženík pre Nový Čas.

Už v príprave proti Sparte Rotterdam preniesol slovenský útočník prvé poznatky z tréningu priamo na ihrisko, keď dvakrát skóroval. Oba zásahy pripomínali najlepšie časy van Persieho. „Veľká osobnosť v holandskej reprezentácii, v Arsenale či v Manchestri United,“ uznáva. „V šestnástke dokázal vždy niečo vymyslieť, čím súpera zaskočil. Preto bol každý jeho gól niečím jedinečný a krásny. Bývalý vynikajúci zakončovateľ je aj veľmi dobrý človek, čo je pre mňa plus.“

Hoci sa obaja stretnú len raz za týždeň, sú v kontakte aj mimo tréningového procesu. Do súkromia si nelezú, podľa Boženíka preberajú len futbalové veci. „Aby som bol v pohode a správne nastavený.“ Jeho priamym konkurentom na jedno hrotové miesto je Dán Nicolai Jorgensen. „Typologicky sme rovnakí. On je skúsenejší, hral viac ťažkých zápasov ako ja. Tréningy sú však podobné pre oboch útočníkov. Budem robiť maximum, aby som sa dostal do základu.“

Tréner Feyenoordu Dick Advocaat vidí v Slovákovi veľký potenciál. Podľa neho sa však musí zlepšiť v medzihre i spätných prihrávkach. „Mám dosť nedostatkov. Každý deň sa ich snažím odstraňovať. Pracujem na rýchlosti, hre chrbtom k bránke. Chcem byť kompletným futbalistom.“

KTO JE ROBIN VAN PERSIE (37)

- kariéru rozbiehal vo Feyenoorde

- do Arsenalu prestúpil v roku 2004 za 3,7 mil. libier

- vyhral s ním FA Cup a bol vo finále LM

- tri sezóny hral v Manchestri United

- v jeho drese sa tešil z titulu

- vo Fenerbahce strávil 3 roky

- aktívnu činnosť uzavrel vo Feyenoorde

- odohral 435 zápasov a dal 205 gólov

- finalista MS 2010, bronz z MS 2014.