Samoľúbosť Donalda Trumpa nemá hraníc: Neuveríte, kde chce mať svoju tvár

Samoľúbosť Donalda Trumpa (74) nemá hraníc. Zdá sa, že už vidí svoju tvár pri štvorici prezidentov vytesaných do skaly na Mount Rushmore. Vraj mu to príde ako dobrý nápad!

Prezident USA reagoval na článok denníka New York Times, že Biely dom oslovil guvernérku Južnej Dakoty s požiadavkou pridať jeho tvár k monumentu Mount Rushmore. Trump tieto správy označil za nepravdivé, no na druhej strane zdôraznil, že to znie ako dobrý nápad.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Hoci som to ni­kdy nenavrhol, na základe všetkých vecí, čo som počas prvých ­­­­ 3 a pol roka v úrade dosiahol, a bolo toho možno viac než akýkoľvek prezident predomnou, tak to znie ako skvelý nápad!“ vyjadril sa na twitteri. Pravdou je, že mu táto myšlienka skrsla v hlave už dávnejšie. Trump prvýkrát spomenul ideu pridania jeho podobizne k historickým postavám ešte v roku 2017 na stretnutí s republikánskou guvernérkou Kristi Noem.

Čo je Mount Rushmore?

Pamätník sa nachádza v Čiernych horách v Južnej Dakote. Zobrazuje 4 prezidentov vytesaných do skaly: Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta. Vytvoril ich sochár Gutzon Borglum so svojím synom v rokoch 1927 až 1941. Ročne tento monument navštívi viac ako 3 milióny turistov.