Neskutočná premena tučka: Po mesiacoch v karanténe vyšiel z domu iný muž

Lockdown bola pre nás všetkých skúsenosť ako žiadna iná. Každý sa s ňou popasoval, ako vedel, niektorí ju však využili na veľkú životnú premenu.

Jedným z takýchto inšpiratívnych ľudí je aj Lloyd Cooper. Ešte v marci vážil takmer 127 kíl, ale po takmer dennodennej 4-mesačnej makačke je z neho úplne nový muž. 26-ročný chalan z anglického mesta Billingham zhodil vyše 35 kíl a teraz sa fyzicky aj psychicky cíti lepšie ako kedykoľvek predtým. Svoju premenu zdieľal na twitteri. Jeho post s fotkami pred a po sa okamžite stal virálnym, keď ho olajkovalo 132-tisíc ľudí.

"Trénujem každý jeden deň a dvakrát denne 3x v týždni. Tiež šesťkrát do týždňa prejdem vyše 7 kilometrov," vyratúva pre portál LadBible Lloyd. "Moja strava je veľmi obmedzená: o 11. banán, o 14. cereálne plátky s nízkotučným mliekom a o 18. jedno kuracie prso s polovicou surovej cibule, paradajkou a fitnes wrapom."

Lloydova transformácia je o to pôsobivejšia, lebo pred ňou mal úplne iný životný štýl. "Nikdy predtým som necvičil a jedol som fakt nezdravo. Nemal som žiadnu inšpiráciu. Zmeniť svoj život som sa rozhodol až počas lockdownu. V dome mám telocvičňu, začal som 25. marca a odvtedy som makal každý jeden deň," hovorí mladý Brit, ktorý teraz druhým odkazuje, aby sa proste snažili, ako to len ide.

"Veľmi mi pomohla hudba. Počúval som Oasis, Gerry Cinnamon a The Corrs. Obrovskou inšpiráciou mi bol Marti Pellow (škótsky spevák - pozn. red.) - každý deň mal na sociálnej sieti lockdown ´sedenia´. To mi veľmi pomohlo a bol by som rád, keby to vedel," vyznal sa Lloyd, no nezabudol ani na svojich najbližších. "Moji priatelia a rodina boli fantastickí. Úžasná podpora. Všetkým, ktorí potrebujú to isté, chcem povedať - správne sa nastavte a choďte do toho každý deň," odkázal na záver o 35 kíl ľahší Lloyd.