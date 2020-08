Kalisová na narodeniny dcéry Mie: Nie som matka, čo by sa celá obetovala dieťaťu

Známa moderátorka Miriam Kalisová (35) je mamou dcérky Mie (7), ktorú má s bývalým manželom Martinom Šmahelom (37).

A hoci na dievčatko nedá markizáčka dopustiť, jej život sa netočí len okolo nej. Ako sympatická blondínka nedávno priznala, síce je už matkou sedem rokov, nepatrí medzí tých rodičov, ktorí sa obetujú svojmu dieťaťu. Nepatrí vraj medzi bežné matky. Kalisová, ktorá má z rozpadnutého manželstva s moderátorom Šmahelom dcérku Miu, sa snaží byť tá najlepšia mama. Ako však sama priznala, nezabúda ani na seba. Keď roztomilé dievčatko v stredu oslavovalo už svoje 7. narodeniny, Miriam zverejnila odkaz k fotografiám, kde sú s dcérkou v objatí.

„Tí, čo ma poznáte, viete, že nie som ten typ matky, ktorá by sa celá obetovala iba dieťaťu. Je pre mňa veľmi dôležité byť aj ženou so všetkým, čo k tomu patrí. Som partnerka, kamoška, kolegyňa, divožienka, víla s kvetmi vo vlasoch, čo behá bosá po lúke, uletené strelené dievča, keď treba. Bylinkárka, mastičkárka, maliarka, podnikateľka, toto všetko som a oveľa viac,“ napísala moderátorka, ktorá dodala, že po príchode dcérky na svet sa jej život neobmedzil len na rolu matky. Byť však mamou je pre ňu požehnanie, za ktoré je vďačná a veľmi si to užíva.