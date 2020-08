Tréner Kozák krotí radosť po žrebe: Aj pred rokom panovala eufória a dopadlo to veľmi zle

Súperom futbalistov ŠK Slovan Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov 2020/2021 bude KÍ Klaksvík.

Úradujúci slovenský šampión nastúpi na pôde súpera z Faerských ostrovov 18. alebo 19. augusta. Rozhodol o tom nedeľňajší žreb vo švajčiarskom Nyone. V pondelok o 12.00 h prebehne na tom istom mieste žrebovanie 2. predkola.

Reakcie na žreb (zdroj: www.skslovan.com):

Richard Trutz, športový riaditeľ ŠK Slovan: "Tento žreb bol možno ešte sledovanejší z dôvodu, že sa hrá na jeden zápas. My by sme prijali akýkoľvek výsledok, pretože sa koncentrujeme len na seba. Čaká nás súper, ktorý sa zrejme bude prezentovať klasickým severským, silovým štýlom. Väčšina zápasov sa tam hrá na umelej tráve. Všetko však akceptujeme a športovo i organizačne urobíme maximum, aby sme boli úspešní. Je to na jeden zápas a nebude čas na nápravu chýb, preto musíme byť stopercentne koncentrovaní a disciplinovaní. Nič nepodceňujeme a zodpovedne sa pripravíme."

Ján Kozák ml., tréner ŠK Slovan: "Výsledok žrebu berieme ako realitu. Papier je jedna vec, no vždy sa rozhoduje až na ihrisku. Nebudeme si klamať, vo štvorici, s ktorou sme sa mohli stretnúť, hrozili aj papierovo nepríjemnejší súperi. Aj pred rokom tu však po žrebe panovala eufória a dopadlo to veľmi zle. Nič nepodceníme a zodpovedne sa pripravíme. Musíme si zohnať čo najviac informácií, zrejme sa bude hrať na umelej tráve, čomu sa musíme prispôsobiť. Rovnako na Faerských ostrovoch panuje oproti bratislavskému letu oveľa chladnejšie, až jesenné počasie. Niekto nás už možno vidí v druhom kole, ale tak to nie je. Hrá sa na jeden zápas, čo je zvlášť na pôde súpera vždy náročné. Verím, že našu kvalitu potvrdíme na ihrisku a budeme úspešní."