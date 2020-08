Nitra tlieskala počas zápasu Slovanistom: Kozák si cení, že ľudia vidia kvalitu jeho mužstva

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava vstúpil do nového fortunaligového ročníka 2020/2021 štýlovo, keď v Nitre vyhral vysoko 5:0.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dvomi gólmi sa zaskvel slovinský útočník Žan Medved, do streleckej listiny sa zapísali aj Ibrahim Rabiu, Dávid Strelec a vlastencom domáci Daniel Magda."Belasí" si už do prestávky vytvorili štvorgólový náskok. Krátko po nej zvýšil na 5:0 pre hostí spomenutý Medved a následne už Bratislavčania "ubrali nohu z plynu". "Prišli sme si po víťazstvo, o ktorom sme rozhodli už do prestávky.Boli tam výborné riešenia, dobré nábehy a nešpekulovali sme v koncovke na rozdiel od druhého polčasu, keď už to nebolo také ideálne," povedal na klubovom webe tréner Slovana Ján Kozák ml.

Niekdajší slovenský reprezentant ocenil atmosféru, v ktorej sa niesol duel pod Zoborom. "Cením si, že celý štadión pri striedaní Ibrahima Rabia zatlieskal nielen jemu, ale celému mužstvu.Teším sa z celého tímu i zo Žana Medveda, ktorý sa rozstrieľal a naplno sa chopil šance," dodal 40-ročný Košičan.Na úvod ligovej súťaže si strelecký koncert doprial aj minulosezónny vicemajster MŠK Žilina. "Šošoni" triumfovali 4:0 v Senici a vyslali odkaz, že napriek omladenému mužstvu chcú v tomto ročníku "mútiť vodu" na horných priečkach tabuľky.Chlapci ukázali formu, rovnako striedajúci hráči sa pričinili o vysokú výhru. Znova sa potvrdilo, že máme dobre zdvojené posty a nech nastúpi ktokoľvek, zastane si svoje miesto a ukáže kvalitu. To mi robí radosť," povedal podľa webu mskzilina.sk tréner Pavol Staňo.

Aj Žilinčania mali v zápase 2-gólového legionára - arménskeho stredopoliara Vahana Bičachčjana.Chvalabohu, že efektivitu z prípravy sme si preniesli aj do dnešného stretnutia. Samozrejme, tešia ma moje góly, ktoré pomáhajú mužstvu víťaziť. Prvoradá je však tímová práca a tímový úspech," skonštatoval 21-ročný rodák z mesta Gjumri.