Bývalý futbalový reprezentant Vittek: Kanonier? Na deti bol prikrátky!

Potešil ich! Bývalý slovenský futbalista Róbert Vittek (38) je známy podporou charitatívnych projektov a dlhoročnou prácou s talentovanými deťmi.

S nadanou mlaďou sa stretáva nielen vo svojom kempe, ale najnovšie oprášil kopačky aj v rámci letného športového tábora, kde ho mládežníci z detských domovov poriadne zaskočili! Vittek začal organizovať svoje letné futbalové kempy ešte pred deviatimi rokmi. Bývalý kanonier bratislavského Slovana, nemeckého Norimbergu či francúzskeho Lille však musel ten tohtoročný pre pandémiu koronavírusu odložiť. „Mrzelo ma to, ale nechceli sme to robiť na kolene a podliezať úroveň, ktorú sme si nastavili,“ povedal Novému Času Róbert, ktorý tak v minulých dňoch mohol prikývnuť na ponuku občianskeho združenia SportInstitute.

To pravidelne organizuje denné tábory pre deti zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín, pre ktoré je práve niekdajší vychýrený útočník veľkým idolom. Možnosťou zakopať si s nimi a podporiť tak dobrú myšlienku Vittek nepohrdol. „Sú to veľmi silné pocity. Vždy som rád podporoval takéto akcie, lebo majú zmysel. Tie decká mi navyše dávajú obrovskú porciu energie,“ dodal exreprezentant s tým, že sám vie, čo to znamená nemať v detstve práve ustlané na ružiach.

Bol som vychovávaný v skromnej rodine a podmienkach. Všetko som si vybudoval sám tým, že som mal nejaký svoj sen, za ktorým som si išiel,“ naznačil Vittek mladým chlapcom a dievčatám možnú cestu z nepriazne osudu. Hoci si Róbert pri meraniach síl s deťmi z detských domov veril, prerátal sa. Belasú legendu zarmútila osmička malých protivníkov naskladaných bok po boku v bránke, keďže sa mu ich nepodarilo prekonať ani na trikrát!

Vzácna podpora

K iniciatíve SportInstitute pomôcť deťom zo sociálne slabších a znevýhodnených rodín sa pridali aj ďalší slovenskí športovci - olympijský víťaz z Ria 2016 Matej Tóth a reprezentantka v synchronizovanom plávaní Naďa Daabousová. „Chceli by sme suplovať telovýchovné jednoty, a tým prispieť k výchove mládeže prostredníctvom športu,“ povedal Novému Času prezident občianskeho združenia Ivan Krištof.

Martin Erdöfy