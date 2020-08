Bitka v strane Za ľudí o predsednícky flek: Kto nahradí končiaceho Kisku?!

Čaká ich ťažký deň. Strana Za ľudí si po odchode svojho predsedu Andreja Kisku (57) z politiky už dnes vyberie nové vedenie.

Deje sa tak v čase, keď v prieskumoch dosahuje necelé 4 % voličov. Do súboja o predsednícky post sa okrem ministerky pre investície Veroniky Remišovej (44) postaví aj poslanec strany Miroslav Kollár (51). Ten hovorí, že v Za ľudí sa musí upraviť politická orientácia a zastupovať majú užšie cielené publikum. Kto vyhrá očakávaný súboj?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Kiska pred pár týždňami pre Nový Čas otvorene povedal, že podporuje ako šéfku strany práve Remišovú. Tá má najdlhšie politické skúsenosti a podľa neho by dokázala Za ľudí vrátiť stratené percentá. „Je veľmi skúsená politička, riadila poslanecký klub v parlamente a po voľbách veľmi obratne a razantne viedla rokovania. Zviedla množstvo významných bojov pre našu stranu. Ja si myslím, že ak by túto výzvu prijala, bola by najvhodnejším kandidátom na funkciu predsedu strany,“ prezradil Kiska, ktorý sa z politiky stiahol pre zdravotné problémy.

Na dnešnom sneme sa vzdá funkcie predsedu a asi stovka delegátov bude vyberať jeho nástupcu. Aj vďaka jeho podpore je Remišová favoritkou, no viacerí poslanci Za ľudí podporujú jej protikandidáta Miroslava Kollára. Jedným z nich je aj Juraj Šeliga, ktorý sa tiež dlho spomínal ako možný nástupca Kisku.

„Ak si mám vybrať medzi Veronikou a Mirom, tak si vyberiem Mira. Práve pre jeho schopnosť rešpektovať názor iných, moderovať tak odbornú, ako aj kultúrnu diskusiu a zaujať jasný politický postoj. Napriek Veronikiným plusom ju neviem podporiť preto, že v tomto momente si myslím, že musí podstatne viac času venovať ,výstavbe‘ nového ministerstva a zjednodušeniu eurofondov ako strane Za ľudí,“ vysvetlil Šeliga.

Orientácia strany

Na Kollárovu stranu sa postavili aj ďalší známi poslanci - Jana Žitňanská, Marek Hattas či Tomáš Valášek. „Po odchode Andreja Kisku z postu predsedu už nebudeme mať ten luxus nezadefinovať, kam na politickom spektre patríme. Platí, že naši reálni voliči sú viac mestskí ako vidiecki, viac stredopraví ako ľavicoví, mierne liberálnejší a stredoví ako konzervatívni – bývalí voliči SDKÚ či neskôr Mosta a (krátko) Siete. Ako správne hovorí Miro, ich by sme mali primárne oslovovať, lebo taktika uchádzania sa o hlasy všetkých môže skončiť tým, že nepresvedčíme nikoho,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie Valášek.

Remišová tvrdí, že chce pokračovať vo vízii Kisku, ktorý stranu založil. „Plne sa hlásim k odkazu Andreja Kisku, ktorý stranu Za ľudí založil ako stredovú stranu, ktorá je orientovaná na výsledky a ktorá je hlasom rozumu,“ povedala Remišová.

Remišová má na svojej strane tiež niekoľko dôležitých figúr strany, ako napríklad poslankyňu Vladimíru Marcinkovú. Tú presvedčila podpora Kisku aj príbeh Remišovej. „Nepoznám takého pracovitého človeka ako je ona. Neviem, kedy spí, ale viem, že keď mi o štvrtej ráno pípne e-mail, tak to bude od nej. Podporím ju, aby sa stala šéfkou strany, v ktorej chcem naďalej plniť sľuby,“ skonštatovala Marcinková.

Môže to znamenať rozpad strany

Viera Žúborová, politologička

- Ak chcú pokračovať, tak musia nezhody vyriešiť už dnes pri samotnej voľbe predsedu. U nás sú strany viazané na otcov zakladateľov, čo nie je príklad Za ľudí. Môže sa však stať, že sa začnú zvnútra rozpadať a začiatok môže nastať práve dnes. Strana má kľúčové ministerstvá - spravodlivosti a investícii, čiže dá sa postaviť značka na týchto postoch, no ak chcú mať funkčnú stranu, tak v tejto vládnej koalícii to pôjde ťažko.

Uvažovať by mali o spájaní

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Väčšie šance na zvolenie má Veronika Remišová. Otázne je, či jej zvolenie vytvorí perspektívu pre samotnú stranu. Spolu s bývalým prezidentom sa prikláňajú k riešeniam, ktoré stranu skôr oslabujú. Uvažovať by mali o miere spolupráce a integrácie s ďalšími stranami.