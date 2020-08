Tréning alebo šou? Fialková dráždila sexi krivkami

Nezdá sa! Biatlonistka Paulína Fialková (27) patrí medzi najpôvabnejšie slovenské športovkyne.

So svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti pravidelne komunikuje a zásobuje ich atraktívnymi fotografiami zo svojho súkromia, pričom najnovším príspevkom z tréningu spustila poriadnu lavínu!

Fialková má za sebou hektické obdobie. Koniec uplynulého ročníka a následné mesiace jej zo športovej aj súkromnej stránky výrazne skomplikovala pandémia koronavírusu. Keď sa už situácia vo svete a pod Tatrami ako-tak upokojila, mohla individuálnu prípravu vymeniť za plnohodnotný tréning. V rámci dvoch blokov sústredení postupne potila so svojou sestrou Ivonou (25) krv v Osrblí a následne na Štrbskom Plese.

Po úmornej drine sa slovenské biatlonové krásky rozpŕchli za slnečnými radovánkami k Jadranskému moru, keď Paulína zamierila do Slovinska a jej mladšia parťáčka do Chorvátska. Populárna Paja sa po návrate opäť postavila na kolieskové lyže, vzala pušku a už naplno maká v známom nemeckom stredisku v Ruhpoldingu. Svojich nadšených priaznivcov pri tejto príležitosti pošteklila sexi fotografiou z tréningu streľby v miestnej Chiemgau Arene. Mieri na nej na terč vo vyzývavej póze, pri ktorej sa mnohým mužom zatají dych. „Na prahu leta som sa trošku pomalšie rozbiehala, ale už som sa do toho zahryzla. Urobím všetko pre to, aby mi budúca sezóna vyšla lepšie ako tá minulá,“ povedala sympatická brunetka pre Nový Čas.