Epidemiológ z krízového štábu USA prežíva peklo: Vyhrážky smrťou kvôli korone!

Popredný americký epidemiológ Anthony Fauci, ktorý je členom krízového štábu Bieleho domu pre boj s koronavírusom, v niekoľkých rozhovoroch povedal, že kvôli svojej práci dostáva vyhrážky smrťou.

Musí mať ochranku, ktorá chráni nielen jeho, ale aj jeho rodinu. "Musím povedať, že ma fakt štve, keď sa mi vyhrážajú smrťou, keď je nutné, aby som kvôli tomu nepretržite mal ochranku, keď začnú otravovať moje deti telefonátmi a v práci a keď sa im začnú pliesť do životov," povedal Fauci v rozhovore s portálom Politico.



"Vo sne by som si nedokázal predstaviť, že ľudia, ktorí majú výhrady voči veciam, ktoré sa týkajú výhradne verejného zdravia, sú kvôli tomu tak podráždení a nepáči sa im, čo hovorím, že sa naozaj dokážu vyhrážať," priznal Fauci.



Britský denník The Guardian na svojich internetových stránkach pripomína, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo zľahčuje hrozbu, akú koronavírus znamená pre verejné zdravie, kdežto Fauci tieto snahy vytrvalo odmieta. V uplynulých mesiacoch v médiách otvorene hovoril o tom, aký je podľa neho vývoj epidemickej situácie.

Pandémia covid-19 ukázala "to najlepšie aj to najhoršie v ľuďoch," povedal Fauci televízii CNN.



Ľudia z Trumpovho okolia sa pred časom pokúšali verejne zdiskreditovať Fauciho odborné znalosti. Poradca Bieleho domu pre obchod Peter Navarro v denníku USA Today uviedol, že k radám riaditeľa Národného ústavu pre alergie a infekčné choroby pristupuje "skepticky a opatrne". Samotný Trump síce tvrdí, že má s Faucim dobré vzťahy, pred niekoľkými dňami na twitteri ale napísal "Zle!" k videu, v ktorom tento odborník hovoril o tom, že v Spojených štátoch je viac prípadov nákazy ako v iných krajinách kvôli tomu, že karanténne opatrenia v USA neboli tak prísne.



Podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie covidu-19 vo svete dlhodobo sleduje, sa v Spojených štátoch koronavírusom nakazilo asi 4,85 milióna ľudí a 160.091 ľudí zomrelo.