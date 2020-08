Obyvatelia Muráňa sú po povodniach v koncoch: Skaza na cestách! Pre rozpadnutú vozovku ledva stíhajú do práce

Prepadnutá cesta im spôsobila obrovské problémy. Obyvateľom Muráňa (okr. Revúca) a okolitých dedín komplikuje životy rozpadnutá vozovka, ktorú poničili prívalové dažde koncom júna. Odvtedy je cesta neprejazdná a druhá je zjazdná len v jednom pruhu.

Oprava bude komplikovaná a finančne náročná. Banskobystrická župa hovorí o najväčšej investícii v histórii... K doterajšiemu postupu a ďalším krokom pri odstraňovaní havárie na ceste II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou a na ceste III. triedy do Muránskej Zdychavy zvolal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) stretnutie so zástupcami samospráv i verejnosťou priamo v regióne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Od prvého momentu je našou prioritou riešiť túto mimoriadnu situáciu bezodkladne a čo najrýchlejšie,“ povedal vicežupan Ondrej Lunter. Župa a okresný úrad v týchto dňoch prijali dve nové opatrenia. „Prejazd obchádzkovou trasou cez národný park bude 17. augusta umožnený len vozidlám s povolenkou, ktorú vydá Obecný úrad Muráň alebo Muránska Huta,“ uviedol prednosta Okresného úradu v Revúcej Igor Škvarla. Druhou zmenou je, že cyklistom bude pod hrozbou sankcií zakázaný prejazd po obchádzkovej trase v smere zhora nadol.

Vedenie BBSK teraz plánuje zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, aby poslanci rozhodli o použití časti schváleného 30-miliónového úveru na opravu. „Rátame s investíciou 19 miliónov eur. Verím, že nás podporí aj vláda, pretože takáto situácia tu desaťročia nebola. Ľudia ostali bez cesty do práce či k lekárom,“ potvrdil Lunter. Do konca augusta prisľúbili projektanti dodanie technickej štúdie, ktorá bude podkladom pre sprejazdnenie cesty do začiatku zimy. „Práce by sa mali začať v priebehu septembra,“ doplnil vicežupan. Cesta do Muránskej Zdychavy by mala byť v oboch jazdných pruhoch prejazdná ešte tento mesiac.

Ako jazdíte do práce?

Eva Sokolová (45), Muráň Otvoriť galériu Eva Sokolová (45), Muráň Zdroj: bbsk

- Pracujem už 20 rokov ako sociálny pracovník na Prednej Hore. Každý deň musím dochádzať a veľmi sa ma táto havária dotkla. Obchádzka je zlá, semafory poriadne nefungujú a tvoria sa obrovské kolóny. Autobusom neviem ísť, musíme chodiť autom.

Rastislav Olejník (39), Muráň Otvoriť galériu Rastislav Olejník (39), Muráň Zdroj: Denisa Horváthová

- Mám problémy s tou cestou každý deň, keďže pracujem na Prednej Hore. Už chodím aj na bicykli, aby som bol rýchlejšie pri rodine. No neviem, čo bude do zimy s nami ďalej. Riešenia sa komplikujú, odpovede sú nejasné. Štát si nás vôbec nevšíma.