Ako COVID šarapatil na Slovensku v júli: Najčastejšie ochoreli ľudia vo veku od 24 do 34 rokov

V júli na Slovensku každý deň zistili priemerne 21 nových prípadov nákazy novým koronavírusom.

Vyplýva to z analýzy šírenia ochorenia COVID-19, ktorú na základe údajov z Epidemiologického informačného systému EPIS spracoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.

V júli laboratóriá vykonali 52.784 testov, z ktorých bolo prvýkrát pozitívnych 650 testovaných, teda 1,24 percenta. V analyzovanom období bolo 395 prípadov ochorenia (61 percent) bez klinických príznakov a respiračnú formu ochorenia malo 198 nakazených (30 percent). Febrilnú formu malo 42 prípadov, šesťkrát regionálne úrady verejného zdravotníctva zaznamenali pľúcnu formu a ojedinele sa vyskytla aj senzorická a črevná forma.

Najčastejšie boli chorí ľudia vo veku od 24 do 34 rokov, no ochorenie COVID-19 sa vyskytlo vo všetkých vekových skupinách. Najmenej často u detí do desať rokov. Počas júla úrady zaznamenali najvyšší výskyt nového koronavírusu v Trenčianskom kraji, nasledujú Bratislavský, Prešovský a Žilinský kraj.