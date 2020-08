Právnik vysvetlil, prečo mohli odložiť súd o vražde Kuciaka: Ak by sa stalo toto, sudcov by čakalo peklo

Dôvodov, pre ktoré mohlo dôjsť k odročeniu vyhlásenia rozsudku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, môže byť viac.

Myslí si to docent trestného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity Peter Kováč, ktorý dodal, že súd počas porady mohol zistiť alebo ešte len zistí, že treba doplniť dokazovanie. "Takisto sa v rámci senátu môže líšiť názor jednotlivých sudcov na otázky viny a trestu," uviedol pre TASR Kováč. Rozdielne názory členov senátu na výšku trestu však považuje za najmenej pravdepodobnú možnosť. "Skôr môžeme špekulovať o tom, že sa v senáte líšia názory na to, či sa vinu niektorému z obžalovaných podarilo dokazovaním preukázať tak, aby o tom neboli dôvodné pochybnosti," doplnil.

"Hypoteticky si predstavme situáciu, že dvaja sudcovia takéto pochybnosti môžu mať. Oslobodzujúci rozsudok by zrejme vyvolal mediálne peklo a členom senátu by nebolo čo závidieť. Každý sudca však musí počítať s tým, že jeho rozhodnutie môže byť kritizované," myslí si právnik. Podľa Kováča tiež existuje možnosť, že faktov, ktoré musí senát zvážiť, je tak veľa, že to jednoducho nestihol a odročením si vytvoril časový vankúš. "Existuje aj možnosť ľubovoľnej kombinácie uvedených možností," dodal.

Na otázku, či sa Kováč s podobným odročením doteraz stretol, uviedol, že nie. "To však nevylučuje, že môže existovať prípad, keď sa niečo podobné už stalo," ozrejmil. Za problematické nepovažuje Kováč ani nedodržanie lehoty troch pracovných dní, ktorú ustanovuje Trestný poriadok pri odročení vyhlásenia rozsudku po záverečných rečiach.

"Existuje rozumná argumentácia, že spomínaná trojdňová lehota má poriadkový charakter," myslí si. V tom sa zhoduje aj s profesorom trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Tomášom Strémym, ktorý pre TASR taktiež uviedol, že môžu byť dôvody na odročenie rôzne, či už je to potreba podrobnejšieho vyhodnocovania a hodnotenia jednotlivých dôkazov alebo stále prebiehajúca diskusia v rámci senátu.

Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová zrušila stredajší (5. 8.) termín pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka z dôvodu nutnosti pokračovania porady senátu o pripravovanom rozsudku. Novým termínom hlavného pojednávania je 3. september. Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.