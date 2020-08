Hororvý pád vo finiši! Jakobsen bojuje o život, šéf tímu žiada väzenie!

Holandský cyklista Fabio Jakobsen (23) je v stabilizovanom, ale vážnom stave po stredajšom páde v úvodnej etape pretekov Okolo Poľska.

Dvadsaťtriročný jazdec tímu Deceuninck-Quickstep utrpel ťažké zranenia po tom, ako ho v záverečnom špurte vytlačil do bariér krajan Dylan Groenewegen z tímu Jumbo-Visma.

Jakobsena museli priamo na mieste oživovať, podľa portálu przegladsportowy.pl trvalo lekárom viac ako hodinu, kým ho stabilizovali. Následne ho letecky prepravili do nemocnice v Sosnowci. Zdravotnícke zariadenie však v stanovisku prinieslo pozitívne správy, keď rádiologické vyšetrenia nepreukázali poškodenie chrbtice ani mozgu.

Jakobsen je však stále v umelom spánku a čaká ho kraniofaciálna operácia. Zlepšuje sa aj stav rozhodcu, do ktorého Jakobsen pri páde vletel, podľa najnovších informácii sa prebral a je v dobrej kondícii.

Tragédia sa stala v závere prvej etapy, keď Groenewegen tesne pred cieľom ostro vybočil doprava a svojho súpera vytlačil na bariéru. Jakobsen do nej nabúral, preletel cez ňu a vrazil aj do jedného z organizátorov podujatia. Tvrdý pád utrpelo aj niekoľko ďalších pretekárov. Záverečná rovinka bola mierne dolu kopcom a cyklisti išli podľa poľských médií rýchlosťou až 80 km/h. Vinníka nehody diskvalifikovali a za víťaza vyhlásili práve Jakobsena. V dôsledku nešťastia organizátori zrušili slávnostný ceremoniál.

Groenewegenovo konanie odsúdila aj Medzinárodná cyklistická únia, ktorá v komuniké avizovala otvorenie disciplinárneho konania: "Medzinárodná cyklistická únia (UCI) dôrazne odsudzuje nebezpečné správanie Dylana Groenewegena (Jumbo-Wisma), ktorý poslal Fabia Jakobsena (Deceuninck-Quickstep) do bariéry pár metrov pred finišom a spôsobil hromadnú haváriu na konci prvej etapy Okolo Poľska. UCI, ktorá považuje toto správanie za neakceptovateľné, okamžite postúpila záležitosť Disciplinárnej komisii, aby požiadala o uloženie sankcii primeraných závažnosti týchto faktov. Naša federácia je z celého srdca s pretekármi, ktorých incident postihol."

Ešte ďalej zašiel šéf tímu Deceuninck-Quickstep Patrick Lefevere, ktorý na twitteri vyzval na Groenewegenovo uväznenie. Poľská polícia incident začala vyšetrovať, no bližšie sa k okolnostiam zatiaľ nevyjadrila.

Stredajšie nešťastie pripomenulo vlaňajšiu tragédiu, pri ktorej zahynul Bjorg Lambrecht. Jeho pamiatku si uctili pred začiatkom pretekov. Bývalý jazdec tímu Lotto - Soudal stratil v 3. etape kontrolu nad bicyklom a vrazil do betónového priepustu pri ceste. Lambrechta oživovali priamo na mieste nešťastia, previezli ho do nemocnice, no tam zomrel na následky masívneho vnútorného krvácania vo veku 22 rokov.