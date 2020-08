Priehradu Ružín zaplavili tony bordelu, štát za vyčistenie nedá ani cent: Pomoc z Nemecka!

Zase bude poriadok! Ružínska priehrada, ktorá je v poslednom čase neslávne známa haldami naplaveného odpadu, bude opäť o niečo krajšia. Štát to pritom nebude stáť nič. Náklady na vyčistenie pri priehradnom múre špeciálnym vodným kombajnom uhradí nemecký investor, ktorý tam stroj premiérovo skúša. Kombajn za deň zvládne odstrániť 4 tony odpadu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Koncom minulého roka naplnila približne stovka dobrovoľníkov desiatky vriec plastov a iného smetia. Odpad z osád na hornom toku rieky do Slovenského raja vtedy priniesla veľká voda po výdatných dažďoch. Problém sa však opakoval aj na jar, keď sa na hladine opäť objavila masa smetí. Odpad, medzi ktorým sú plasty i spotrebiče, sa hromadí najmä pri vodnej stavbe Ružín.

Tam pri norných stenách prebieha aktuálne aj čistenie. Za nimi sa nakopilo odhadom až vyše osem ton rôzneho odpadu! „Každé takéto čistenie nás doteraz stálo ročne 60- až 80-tisíc eur. Zatiaľ je to stále sa opakujúci boj s veternými mlynmi, lebo smetie je po toku doplavené do priehrady najmä z vyššie položených osád. Táto akcia je však bezplatná, realizátor projektu nám totiž svoj stroj požičal a prostriedky na to vyzbierala nemecká organizácia,“ uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Na Slovensku máme až vyše 300 nádrží, zatiaľ si podnik takýto stroj nemôže dovoliť kúpiť. „Ale budeme o tom premýšľať. Ak sa však pilotný projekt ujme, výrobca jeden stroj Slovensku ponúkne aj bezplatne,“ dodal.

Chcú výkup plastov

Aktivista Jozef Kojecký, zakladateľ občianskeho združenia Ružínska priehrada, ponúkol namiesto neúčinných pokút jednoduché návrhy riešenia. „Začína sa separovať a existujú zberné dvory. Navrhujeme vykupovanie plastového odpadu a za získané prostriedky by sa dala vyčistiť priehrada, pričom SVP nebude mať žiadne náklady. Takto to funguje v Chorvátsku a plasty vo voľnej prírode tam nenájdete!

Kuzminová robí na čerstvom vzduchu poriadky: Zbiera po lesoch smeti

Spravodlivejšou cestou je vybudovanie norných stien pri každej obci na toku Hornádu. Potom by si všetci museli urobiť poriadky vo svojom chotári,“ vraví. Všetok odpad včera veľmi rýchlo začal čistiť kombajn priamo z vodnej hladiny. Keďže má vlastný naberač a aj senzory s kamerou, dokáže vyhodnotiť množstvo a aj druh vyzbieraného odpadu. Ten doplaví k brehu a tam ho potom preložili do kontajnerov.

Parametre stroja

- Hmotnosť: 6 ton

- Obsluha: 2 strojníci

- Za 8 hodín zvládne 4 tony odpadu

- Cena: zhruba 200-tisíc €