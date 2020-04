Kuzminová robí na čerstvom vzduchu poriadky: Zbiera po lesoch smeti

Už rok je najúspešnejšia slovenská športovkyňa Anastasia Kuzminová (35) na športovom dôchodku. Trojnásobná olympijská víťazka sa v týchto dňoch taktiež pasuje s pandémiou koronavírusu, ktorý zmenil život na celom svete.

Denníku Nový Čas prezradila:Počas týchto potuliek lesom s deťmi a manželom Danielom (42) čistia lesné chodníčky od vecí, ktoré tam nepatria.

Kuzminová sa so svojou úspešnou kariérou rozlúčila vlani najlepšie, ako mohla. Na marcovom svetovom šampionáte vo Švédsku sa dočkala vytúženej zlatej medaily, ktorá jej chýbala v bohatej zbierke, a spokojne tak po ukončení ročníka 2018/2019 odišla do športového dôchodku. „Priznám sa, že biatlonový kolotoč mi chýba. Nie je ľahké len tak zrazu skončiť s niečím, čo dlhé roky aktívne robíte a milujete. Keď som v televízii sledovala niektoré podujatia v tomto ročníku, tak som aj premýšľala, že čo by som v danom momente na trati urobila a kde na strelnicu sa aj postavila,“ vyjadrila sa na úvod s úsmevom Anastasia, ktorá však svoje rozhodnutie odísť z vrcholovej scény neľutuje. „Musíte vedieť, kedy treba ukončiť kariéru. Myslím si, že som odišla v správny čas.“ Bojovníčka proti jarnej únave: Koukalová zhodila šaty a vhupla do potoka

Nas­ťa v týchto dňoch rovnako ako celý národ dodržiava pre pandémiu koronavírusu bezpečnostné a hygienické opatrenia. Každý deň však ako správna športovkyňa zájde s rodinkou do prírody a snaží sa urobiť aj niečo užitočné. Na sociálnej sieti ukázala fotku s plným vrecom smetí, ktoré vyzbierala v okolí Seliec pri Banskej Bystrici, kde žije. „Nešlo mi o to, aby som sa propagovala, to som robila na športovej scéne. Chcela som len ľuďom ukázať a vyzvať ich, aby veci, ktoré si do lesa vezmú, aby ich zobrali späť do odpadu. A možno pozbierali aj ďalšie veci, ktoré do prírody nepatria. Teraz nám pandémia dáva možnosť si uvedomiť veľa vecí a byť správnym príkladom pre naše deti. Ako sa k prírode teraz budeme správať, to nám ona bude v budúcnosti vracať,“ dodala.