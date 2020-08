Gröhling o druhej vlne COVID-19: Prázdniny sa krátia, čo bude so školami? Minister má plán

Už o pár týždňov sa státisíce detí vrátia do škôl. Celé sa to bude diať v atmosfére, keď pribúdajú desiatky nových prípadov nákazy koronavírusom. Za utorok to bolo 49 ľudí. Nový Čas na ministerstve školstva zisťoval, ako bude fungovať návrat detí do škôl a kedy ministerstvo ukáže celý plán.

Počet nakazených stále rastie, po odborníkoch sa zľahla zem: Kde zmizlo Matovičovo konzílium? Ministerstvo školstva spolu s hygienikmi aktuálne pripravuje plán bezpečnostných opatrení, podľa ktorých sa budú školy riadiť v prípade druhej vlny šírenia ochorenia COVID-19. Materiál by sa mal dostať na verejnosť až po 18. auguste a v manuáli bude pripravený postup krokov pre riaditeľov a zriaďovateľov v prípade zistenia nových prípadov koronavírusu. Aj keď detaily zatiaľ nie sú známe, rezort školstva neplánuje postupovať plošne, ale individuálne podľa situácie v jednotlivých regiónoch. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú sledovať ohniská nákazy a na základe toho budú rozhodovať o opatreniach v danej oblasti. Na školách v rizikových oblastiach budú platiť prísne opatrenia (v krajnom prípade môže prísť k zatvoreniu). Na školách, ktoré nebudú v miestach nákazy, sa vyučovanie uskutoční štandardne, ale aj s dôrazom na dezinfekciu a hygienické opatrenia,“ reagovali z ministerstva školstva. „Nechceme už totiž zažiť plošné zatvorenie škôl, ako to bolo v marci,“ uviedol koncom júla minister školstva Branislav Gröhling. Nevedia ziatiaľ nič Šéf školských odborov Pavel Ondek podporuje plán ministra pre prípad druhej vlny pandémie, no detailnejšie informácie o tom nemá. „Ja viem akurát o tézach, čo pán minister aj predstavil v rámci svojho vystúpenia, my sme to podporili. Ale všetko bude závisieť od toho, čo sa bude diať. Konkrétne veci rozpracované nie sú, ale vieme, že tam pôjde o veľmi úzku spoluprácu so zriaďovateľmi a ministerstvom školstva,“ povedal pre Nový Čas Ondek a dodal, že dôležité bude zabezpečiť plnohodnotné vyplatenie miezd, čo počas vypuknutia pandémie škrípalo. „Bude treba myslieť aj na zamestnancov. Aby sa neopakovali problémy, keď mestá a obce doslova nemali peniaze na vyplatenie platov, kde začali znižovať úväzky, kde začali znižovať aj celkové platy na 80 %,“ dodal Ondek. Ministerstvo školstva: Žiaci na 2. stupni ZŠ by sa mohli vzdelávať i doma