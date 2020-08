Počet nakazených stále rastie, po odborníkoch sa zľahla zem: Kde zmizlo Matovičovo konzílium?

Nakazení pribúdajú, iné krajiny sa chystajú na druhú vlnu možnej koronakrízy, no Slovensko vyčkáva.Už mesiac verejnosť nepočula závery odborného konzília epidemiológov či infektológov, ktoré posudzuje aktuálnych stav v súvislosti s pandémiou na Slovensku.

Premiér Igor Matovič (47) sa chválil tým, že práve oni sú tí, ktorí navrhujú aktuálne opatrenia bez vonkajších vplyvov. Problémom však je, že už niekoľko týždňov nezasadali, a to sa blíži napríklad začiatok školského roka, kde sa budú stretávať stovky študentov.

Pred verejnosť sa odborné konzílium, ktoré zasadalo na Úrade vlády, naposledy postavilo na začiatku júla. V tom čase oznamovali najmä sprísnené opatrenia pri príchode ľudí z rizikovejších krajín. Odvtedy sa však po odborníkoch akoby zľahla zem, a to pravidelne pribúdajú desiatky nových nakazených. Nepriamo to kritizuje aj vedec Pavol Čekan, ktorý sa podieľal na vývoji slovenských testov na koronavírus, ktoré používame.

„Už od štvrtka som v Karlových Varoch. Na moje neuverenie, každý večer rozoberajú COVID-19, prípravu na druhú vlnu, chytrú karanténu, testovanie a zvýšenie kapacity na 25-tisíc testov denne, nové odberové miesta, navýšenie zdravotníckeho personálu, novú diferenciálnu diagnostiku chrípky a COVID-19, prevenciu, očkovanie... Hlavný dôvod: robia to preto, aby nemuseli škrtiť ekonomiku, lebo že vraj by to bolo už neúnosné,“ prízvukoval Čekan.

Hnevá ho, že na Slovensku sa prioritne riešia napríklad diplomovky, nájomné byty či facebookové statusy. Zároveň upozorňuje na to, že na Slovensku dochádzajú PCR testy, ktoré sa využívajú na diagnostiku koronavírusu. „Ale žiadnu objednávku SR neregistrujem. A to máme ešte lepšiu, presnejšiu a citlivejšiu verziu. Dokonca už validujeme aj testy na chrípku. Žiadna objednávka = žiadna príprava na ďalšiu možnú vlnu. Zase to bude panika ako v marci,“ uzavrel.

Zvoláva to premiér

Nový Čas zisťoval, či kompetentní plánujú situáciu v blízkom čase riešiť. Úrad vlády na naše otázky uviedol len toľko, že to rieši Úrad verejného zdravotníctva a Správa štátnych hmotných rezerv. Tá v súčasnosti verejne obstaráva 16 položiek, vrátane testov. Riadi sa však uznesením vlády ešte z mája, čiže na ďalšie požiadavky potrebujú záväzné stanoviská oficiálnych orgánov, čiže vlády.

Či bude v blízkom čase zvolané konzílium, nevedel presne povedať ani jeho člen, šéf Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška. „Konzílium zvoláva pán premiér a predpokladám, že nás zvolá v blízkom čase. Je tu mierny nárast prípadov na koronavírus, nemáme ale dokumentované komunitné šírenie a sú to najmä ľudia, ktorí sa vrátili z rizikových krajín a ich rodinní príslušníci alebo priatelia,“ povedal Jarčuška.

Súčasný stav podľa neho naznačuje, že sa stretnú v blízkom čase aj s ohľadom na to, že sa blíži nový školský rok. „Posúdime celú situáciu. Aktuálne opatrenia sú na Slovensku prísnejšie ako inde v Európe. Na Slovensku sa určite nebudú rušiť rúška vo vnútorných priestoroch. Vonku je zatiaľ ich zavádzanie neopodstatnené,“ dodal.

Objednávka vakcíny

Úrad verejného zdravotníctva reaguje, že spolu s odborníkmi pozorne sledujú epidemiologickú situáciu na Slovensku. „Epidemiológovia ju z celoplošného hľadiska priebežne vyhodnocujú a na základe jej vývoja po dôslednom zhodnotení pristupujú k prehodnocovaniu a nastaveniu jednotlivých opatrení,“ povedala hovorkyňa Daša Račková. Pripomína, že všetko sledujú aj regionálne úrady a v prípade zhoršenia situácie lokálne reagujú.

„V aktuálnej situácii považujeme prijímanie lokálnych opatrení v ohniskách nákazy za efektívne,“ prízvukuje. „Laboratóriá úradov verejného zdravotníctva disponujú približne počtom 40 000 uvedených testov, tie sa v menšom množstve nachádzajú ešte v ďalších štátnych laboratóriách,“ dodala Račková s tým, že majú v niekoľkých desiatkach tisícok kusov aj vlastné súpravy „in-house RT-PCR testy a taktiež súpravy na izolovanie RNA“.

Pred časom ministerstvo tiež oznámilo, že v súčasnosti sa rieši pandemický plán, ktorý bude nastavovať riešenia v určitej situácii. Slovensko zároveň postupuje spolu s Európskou úniou pri objednávaní vakcíny, ktorá je stále v testovacej fáze. Celkovo požiadali o tri milióny vakcín. Hlavný hygienik Ján Mikas hovorí, že vidia možnosť, „ak bude dostupná bezpečná a účinná vakcína, tak táto vakcína môže zohrať významnú úlohu pri potlačení tejto pandémie“.

Desať nových

V nedeľu otestovali 766 ľudí, 10 testov bolo pozitívnych. Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa na Slovensku nakazilo už 2 354 ľudí. Laboratóriá urobili spolu už takmer 266-tisíc testov. Chorobe v nedeľu nepodľahla žiadna ďalšia osoba, počet úmrtí pacientov s potvrdeným koronavírusom zostáva na 29. V nedeľu sa vyliečili štyria ďalší pacienti, ochorenie COVID-19 ich prekonalo spolu už 1 746. Hygienici objavili v jednej z firiem v Bánovciach nad Bebravou nové ohnisko nákazy. Pozitívne testovaných tam bolo 12 osôb, hygienici nariadili zamestnancom karanténu.