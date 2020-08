Úspešný kostýmový výtvarník Ján Kocman: Prezradil, čo majú herečky pod dobovými šatami

Aj keď leto vrcholí, na Slovensku sa v týchto dňoch nakrúca nová vianočná rozprávka O liečivej vode, ktorú si diváci budú môcť pozrieť priamo na Štedrý deň.

Hviezdami rozprávky budú nielen známi herci, ako sú Zuzana Kanócz, Marián Mitaš či Juraj Hrčka, ale aj nádherné dobové kostýmy, ktoré má pod palcom kostýmový výtvarník JÁN KOCMAN (45). Do jeho portfólia spadajú aj filmy Čiara, Colette, Agáva a mnohé iné.

Čo vás inšpiruje pri tvorbe kostýmov?

Inšpirovať vás môže úplne všetko. Záleží na tom, či robíte vyslovene dobový film, vtedy musíte perfektne ovládať tú konkrétnu dobu, v ktorej sa odohráva dej. Je nutné poznať pramene, sledovať v depozitoch, ako tie veci vyzerajú, a pátrať po tom, ako boli zrealizované. To znamená nielen pozrieť obrázok z internetu, ale vidieť, ako to vyzerá vnútri, lebo tam sa vlastne skrývajú najväčšie tajomstvá, ktoré potom môžete odhaľovať a používať. Baví ma to pátranie, preto rád striedam aj obdobia a charaktery projektov, na ktorých pracujem. Teší ma, že sme sa zhodli na tom, že táto rozprávka nebude vyslovene rozprávková, ale že sa budeme držať doby, konca 19. storočia, a budeme k tomu pristupovať skôr ako k dobovému filmu, ktorý má prvky rozprávky. Sú tam veci, ktoré sú nadprirodzené, ale má to vlastne reálny zá­klad, svoju vnútornú logiku, a to bolo pre nás dôležité.

Herci sú oblečení v krásnych dobových kostýmoch. Musia mať aj spodnú bielizeň dobovú?

Pokiaľ je to nevyhnutné, tak áno. Herečky ju majú vrátane korzetov, spodníc a rôznych výstuží, pretože spodná bielizeň formuje siluetu tej doby. Dobre zvolená spodná bielizeň vie robiť zázraky a my sa na ňu spoliehame. (smiech)