Emíliu († 70) z Mukačevskej vyhlásili za mŕtvu, aj keď nenašli telo: Smrť potvrdili zábery z kamery!

Jedna z ďalších smutných dohier obrovskej tragédie na východnom Slovensku.

Prešovský okresný súd v pondelok rozhodoval o tom, či posledná nezvestná z vybuchnutého paneláka na Mukačevskej ulici v Prešove bude vyhlásená za mŕtvu. Rozhodnutie si prišla vypočuť aj dcéra pani Emílie († 70), ktorá bola v čase výbuchu v byte na dvanástom poschodí. Ingrid (49) sa doposiaľ nemohla rozlúčiť s mamou, ale zároveň to bola ona, kto musel požiadať o jej vyhlásenie za nebohú. Počas pojednávania aj po ňom sa jej do očí tlačili slzy.

Sudkyni vysvetlila, že jej mama bola v čase výbuchu v byte na 12. poschodí, lebo do neho prišla hodinu pred výbuchom z prechádzky so psíkom a odvtedy ju nikto nevidel. Skormútená dcéra vypovedala aj o tom, že žiadne ostatky mamy neboli nájdené. „V sutinách sa našli kostičky, ale analýza DNA preukázala, že neboli ľudské,“ povedala. S dokazovaním jej pomáhala aj Kancelária pre obete trestných činov.

„Ak nemožno preukázať smrť osoby obhliadkou tela, na návrh blízkej osoby to môže urobiť súd. Ak by existovali pochybnosti, zverejní sa výzva, aby sa dotyčný prihlásil. Za mŕtveho je vyhlásený až po určitej dobe. Tu išlo o to, aby sme pomohli pani Pelechovej skrátiť dobu čakania a mohla sa so svojou mamičkou rozlúčiť,“ poznamenal šéf prešovskej pobočky kancelárie Martin Jurica. To sa podľa neho podarilo.

„Kamerové záznamy dokázali, že bola v čase výbuchu v byte na dvanástom poschodí. A fyzikálne podmienky neumožňovali, aby tam človek prežil,“ dodal. „Súd po vykonaní dokazovania vyhlásil osobu vedenú v registri nezvestných za mŕtvu a za deň úmrtia určil deň 6. 12. 2019,“ povedala hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová. Doplnila, že rozsudok Okresného súdu nadobudne právoplatnosť jeho doručením účastníkom predmetného konania.