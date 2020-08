Smrť Simonky († 3) vo Váhu otriasla celým Slovenskom: Jej matka po rokoch vyriekla chladné slová

Bolesť nevymizla ani po dlhom čase. Je to už desať rokov, odkedy Slovenskom otriasla informácia, že trojročná Simonka záhadne zmizla z detského ihriska v Hlohovci.

Jej matka Martina pózovala fotografom pred prázdnou postieľkou a vyjadrovala nádej, že sa dcérka nájde. Lenže tá bola v tom čase už mŕtva! A matka to dobre vedela. Zábery z priemyselnej kamery prezradili, že spolu so Simonkou odkráčali k rieke Váh, odkiaľ sa vrátila sama.

Pod ťarchou dôkazov priznala, že dcérka sa mala pošmyknúť, spadnúť do vody a ona ju nezachránila. Otec Simonky sa utrápil na smrť. Matka si odsedela trest a žije nový život. Dedko krásneho dievčatka je presvedčený, že ju utopila.

Koncom júna 2010 prešla Slovenskom informácia, aká tu ešte nebola. Simonka († 3), ktorá sa v osudný deň mala hrať s mamou Martinou (44) na ihrisku v Hlohovci, bola zrazu nezvestná. Martina utekala domov za vtedajším manželom Andrejom, ktorému povedala, že ich dcérka sa stratila.

On okamžite zalarmoval políciu, aby im ich jediné dievčatko pomohla hľadať. Napriek veľkej snahe sa malá princezná nenašla. V zúfalom stave bola aj Simonkina babička, ktorá svoju vnučku zbožňovala. Práve ona je už dnes so svojou milovanou Simonkou v nebi. Dievčatko tam už má, žiaľ, aj svojho ocka, ktorý náhle zomrel pred rokmi. Rodine sa po strašnej tragédii obrátil život hore nohami.

Utrápený dedko

Dnes by mala krásna okatá princezná Simonka trinásť rokov. Keby nebolo toho osudného dňa, bola by z nej tínedžerka, ktorá by si s kamarátkami užívala život. Osud to však zariadil úplne inak. „Stále na ňu myslíme, chodíme aj na hrob. Nosíme anjelikov. Chodíme, ako sa dá,“ začína rozprávať Martinina mama (73) a pokračuje: „Je to teraz ťažké, manžel dostal porážku, je na vozíku a leží. Starám sa o neho.“ Obaja rodičia pri Martine od začiatku stáli.

Aj vtedy, keď ju súd za neposkytnutie pomoci a usmrtenie z nedbanlivosti odsúdil na tri roky väzenia. "Pracuje v Bratislave v SBS, tam aj býva. Má svojho partnera a darí sa jej. Domov však chodí len veľmi málo,“ hovorí starká. „Viete, bolo to veľké nešťastie a na to sa nikdy nezabúda,“ uzavrela babka. Otec Simonky po jej tragickej smrti neskutočne smútil. Už nežije. „Syn spadol a dostal krvácanie do mozgu. Zomrel pred piatimi rokmi. Pred dvomi zomrela moja manželka,“ hovorí Simonkin dedko a Andrejov otec Dezider (87).