Matku šiestich detí bolela noha, vykľula sa z toho krutá diagnóza: Odsúdená na smrť

Zostáva jej už len málo času.

Škótka Holly Blake (35) si vychutnávala život a tešila sa zo svojich šiestich detí. Ani len netušila, že sa všetko zrúti ako domček z karát.

Matku trápila pretrvávajúca bolesť pravej nohy, čomu spočiatku nevenovala veľkú pozornosť. Postupom času sa však k bolesti pridávali aj iné podozrivé symptómy. Holly sa počas karantény na lýtku objavila hrčka, pociťovala dýchavičnosť a tak sa bála, že sa jej mohla urobiť nebezpečná krvná zrazenina. Pravda však bola oveľa horšia.

Röntgenové vyšetrenie odhalilo desivú príčinu jej problémov. Holly sa po celom tele, pľúcach, aj lymfatických uzlinách rozšíril zriedkavý typ rakoviny nazývaný sarkóm. "Moja diagnóza bola pre mňa totálny šok," cituje jej slová britský denník The Sun s tým, že lekári jej oznámili, že jej ostáva len pár mesiacov života. Zdrvená žena ihneď musela skončiť v práci, pretože nastúpila na náročnú liečbu chemoterapiou. Zákerná choroba v jej prípade nie je vyliečiteľná, no chemoterapiou chce získať viac času, ktorý strávi so svojimi deťmi Eli (17), Poppy (14), dvojičkami Daisy a Pippou (10) a najmladšími dvojičkami Edwardom a Primrose (2).