Obvineného Adama previezli do väzenskej nemocnice: Obhajuje sa tým, že to spravil niekto iný?!

Situácia obvineného Adama (16) sa stáva zo dňa na deň vážnejšou. Tínedžer mal podľa polície pobodať celú svoju rodinu - otca, mamu aj sestru a spôsobil im také ťažké zranenia, pre ktoré museli podstúpiť operáciu. Krvavý masaker sa odohral v noci minulý pondelok v rodinnom dome v bratislavských Podunajských Biskupiciach.

Mladík, ktorý čelí obvineniu z pokusu o vraždu, skončil na detskom psychiatrickom oddelení v bratislavskej nemocnici, kde ho strážili policajti. V špitáli však dlho nepobudol. Už v piatok ho eskortovali do väzenskej nemocnice v Trenčíne.

Kým v predošlých dňoch si možno neuvedomoval celú ťarchu, ktorú mu právny systém naloží na plecia, teraz z toho zrejme precitol. Adama (16) totiž previezli zo psychiatrického oddelenia Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave o takmer 120 km ďalej. Víkend už strávil vo väzenskej nemocnici v Trenčíne medzi ostatnými väzobne stíhanými.

„Obvinený bol eskortovaný ešte v piatok 31. júla do nemocnice v Trenčíne,“ potvrdil Novému Času prokurátor a hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Matej Izakovič. Ako ešte skôr uviedla polícia, vyšetrovateľ tínedžera obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 – 25 rokov alebo doživotie. Keďže je mladistvý, trest sa skracuje o polovicu.

Adam sa už vo štvrtok postaral o rozruch na detskej psychiatrii, keď sa pokúsil o útek. Podľa zdroja Nového Času sa rozbehol k dverám, no policajná hliadka, ktorá ho tam strážila 24 hodín denne, ho chytila a odviedla späť do izby. „Ja som to nebol, to bol niekto iný!“ týmito slovami sa mal Adam obhajovať. Myslel tým skutočnú osobu alebo to, že nebol v momente činu sám sebou? Adamov právnik nám jeho slová nepotvrdil ani nevyvrátil. „Nebudem sa k prípadu vyjadrovať, je to citlivý prípad aj vzhľadom na vek obvineného,“ uviedol chlapcov advokát Ľuboš Hagara.

Výsluch v nemocnici

Ešte v ten istý deň, ako sa Adam pokúsil o útek, mal v nemocnici návštevu. Priamo v izbe na detskej psychiatrii ho v popoludňajších hodinách vypočúvala sudkyňa. Výsluch sa uskutočnil za prítomnosti prokurátorky a chlapcovho právneho zástupcu, ktorý mu bol pridelený. „Okresný súd Bratislava II dňa 30. júla 2020 rozhodol o vzatí obvineného mladistvého do väzby. Súd väzbu nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ uviedol Zoltán Valentovič, poverený zastupovaním hovorcu bratislavského krajského súdu.

Ústav na výkon väzby (ÚVV) a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Bratislava už podľa slov prokurátora bratislavskej krajskej prokuratúry Patrika Hujsu dodatočne požiadal o presunutie obvineného do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. „U tejto žiadosti nie je dôvod, aby nebola prokurátorom akceptovaná,“ uviedol v piatok Hujsa.

Vylúčiť trest môže nepríčetnosť

Róbert Bános, advokát

- Okolnosťou vylučujúcou trestnú zodpovednosť je nepríčetnosť. V zmysle trestného zákona platí, že kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný. Tieto skutočnosti budú predmetnom znaleckého dokazovania, pričom ak by sa preukázalo, že v čase spáchania skutku nebol obvinený príčetný, môže to viesť až k zastaveniu trestného stíhania.

V prípade, že by sa preukázalo, že šlo iba o zníženú rozpoznávaciu alebo ovládacia schopnosť, uvedené môže byť dôvodom na mimoriadne zníženie trestu, upustenie od potrestania alebo uloženie ochranného liečenia. Ak obvinený spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby, táto skutočnosť mu môže byť pričítaná aj ako poľahčujúca okolnosť, kedy sa pri prevahe pomeru poľahčujúcich okolností môže znížiť horná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.