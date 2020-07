Horor v Bratislave: Prečo školák zaútočil na rodinu? Zo slov psychológov naskakuje husia koža

Brutálny nočný útok na najbližších! Drámu, akú prežila rodina z Podunajských Biskupíc v Bratislave, by nechcel zažiť na vlastnej koži nikto.

Podľa informácií Nového Času prišiel syn Adam (15) v noci domov a po hádke údajne zaútočil na svoju mamu, otca a dokonca aj sestru. Spúšťačom krvavého besnenia tínedžera mala byť hádka o mobil, a nie je vylúčené, že svoju úlohu mohli zohrať aj omamné látky.

Prečo to urobil?

Adama susedia väčšinou poznali ako milého chlapca. Nikto z jeho okolia si nevie vysvetliť, čo sa v navonok normálnej rodine mohlo odohrať. „Chlapca som tu vídal bicyklovať sa po ulici, v poslednom čase už však nie. Neviem si ani predstaviť, že by také niečo spravil, on je také tintítko brčkavé,“ uviedol sused, ktorý býva o pár domov ďalej. Hoci navonok rodina pôsobila harmonicky, klinický psychológ Dušan Kešický hovorí o možnom narastajúcom napätí v tínedžerovej duši.

„Rany zasadil ľuďom vo svojom okolí, pre ktoré žil v prostredí, ktoré v ňom vyvolávalo úzkosť, ktorá sa v ňom hromadila a potreboval ju dostať zo seba,“ vysvetlil psychológ, ktorý zároveň potvrdil, že v takýchto situáciách bývajú drogy a alkohol spúšťačom agresivity.

Prevládol u neho afekt

Gabriela Herenyiová, detská psychologička

- Musel to by dlhodobý proces ťahajúcich sa problémov v rodine a v skratovej situácii mohlo dôjsť aj k takémuto hroznému činu. Chlapec zrejme nezvládol vyhrotenú situáciu a prevládol u neho afekt. V takýchto prípadoch môžu zohrávať úlohu drogy a alkohol. Neprispel k tomu ani tento koronový stav, keď došlo u detí k uvoľneniu hraníc, režimu, a je možné, že rodina nemusela zvládnuť syna v problémovom veku. Ale neviem si predstaviť, že niekto siahne na rodičov, chlapec musel byť úplne mimo seba.

Rodina v ňom vyvolávala úzkosť

Dušan Kešický, klinický psychológ

- Rany zasadil ľuďom vo svojom okolí, pre ktoré žil v prostredí, ktoré v ňom vyvolávalo úzkosť. Nemusí to byť nič objektívne, my zvonku by sme si povedali, že ide len o hlúposť, ale faktom je, že on to tak mohol vnímať. Zrejme vnímal tú situáciu ako úzkosť, ktorá sa v ňom hromadila a potreboval ju dostať zo seba. Toto sú typicky impulzívne skutky, ktoré sa dejú pri strate kontroly, ktorá je pravdepodobná u takéhoto dospievajúceho chlapca. Drogy alebo alkohol bývajú v takýchto prípadoch ako škrtnutie zápalkou v kombinácii s dlhotrvajúcimi problémami v rodinách. Napríklad pri marihuane idú kontrolné mechanizmy prudko dolu. Rodičov a sestru vnímal ako opozíciu, preto zrejme zranil všetkých troch.