Neuveriteľný príbeh brankára Arsenalu: Desať rokov trápenia malo nakoniec zmysel

Emiliano Martinez (27) sa konečne dočkal. Trvalo to desať rokov, no pocit úspechu sa uňho konečne dostavil.

V roku 2010 prestúpil Emiliano z Argentíny do Arsenalu. Spočiatku nevýrazný mladík putoval z jedného hosťovania na druhé. Za dekádu si ich odkrútil celkom šesť. Medzi tým odchytal za kanonierov iba štyri zápasy, aj to ešte v sezóne 2014/2015. Až prišiel zlomový rok 2020. Pre niekoho zlý, no určite nie pre Emiliana. Jednotka v bráne, Bernd Leno (28) musel nútene pauzovať, keď sa v zápase s Manchestrom City nešťastne zranil.



Túto situáciu takmer okamžite využil Martinez, ktorý začal od trénera Mikela Artetu dostávať dôveru. Argentínčan túto dôveru využil ako sa len dalo a v ukončenej sezóne sa jeho odchytané zápasy zastavili na čísle 9. Ten posledný má však obrovskú váhu. Nie len pre samotného brankára, ale aj pre celé mužstvo Arsenalu. Vyhrali totiž FA Cup. Po zápase sa Emiliano vydal za bránu, kde ešte pred slávnostným ceremoniálom zavolal so slzami v očiach svojej rodine. Slzy sa preniesli aj pred kameru, kde počas rozhovoru neudržal slzy na krajíčku. Podporu mu vzdal aj kapitán Piere-Emerick Aubameyang.