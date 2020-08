Čučoriedkový raj na západnom Slovensku: Najväčší sad má iba jednu chybičku krásy

Slovenské, delikátne a chrumkavé! V dedinke na úpätí Malých Karpát nájdete sad čučoriedok, ktorý je najväčším na Slovensku. Na 40 hektároch vysadili 135-tisíc sadeníc kríkov, kde rastie vyhľadávané bobuľové ovocie.

V Plaveckom Petri panujú dokonalé podmienky na pestovanie zdravého ovocia. Kyslá pôda, zalievanie dažďovou vodou aj veľké dravce, ktoré chránia úrodu, prispievajú k chutnému výsledku. Nový Čas zisťoval, aké druhy tam pestujú a koľko kíl denne v sade vyzbiera jeden pracovník.

Čučoriedková farma sa môže pýšiť naozaj kvalitnými bio čučoriedkami. Na farme pestujú celkovo ich deväť druhov a kríky polievajú výlučne dažďovou vodou. „Chceme prispieť k tomu, aby sa Slovensko opäť stalo sebestačným pri pestovaní ovocia a zeleniny, tak, ako to bolo v minulosti,“ povedal vedúci farmy Róbert Kavuľa. Okrem čučoriedok pestujú aj paradajky, papriky, uhorky, melóny či cesnak. Na farme pracuje 10 stálych zamestnancov, ostatní sú brigádnici. „Tento rok sa na zbere čučoriedok podieľa 60 ľudí,“ dodal Kavuľa.

Daniel Hološka na farme brigáduje už druhú sezónu. „Mám na starosti mulčovanie plochy medzi riadkami, aby sme zamedzili zarasteniu hriadok. Robím aj závlahu a ak treba, pomáham pri zbere. Zbierame ručne. Palcami dávame do dlane len malé množstvo, aby sme ich nepoškodili,“ opísal detaily zberu Daniel. Tento rok padol medzi zberačmi aj rekord.

„Jeden pán za deň vyzbieral 108 kíl,“ odhalil rekordamana Daniel. Dobrý zberač pritom vyzbiera bežne za deň priemerne aj 80 kilogramov drobného ovocia. Pozbierané bobule schladia na jeden stupeň a potom ich balia. Triedička každú bobuľku skontroluje a zlé vyradí. „Je to rýchle. Do expedície to trvá maximálne 24 hodín,“ uviedol Kavuľa. Samozbery pre verejnosť zatiaľ nerobia, keďže sú zameraní len na predaj pre veľké obchody.

Škodcov sa neobávajú

Na ochranu úrody používajú špeciálne chrobáky. No čo robia s vtákmi, ktoré majú veľký apetít? Nasadzujú cvičených sokoliarov a jediné, čo by mohlo čučoriedky zlikvidovať, je krupobitie. Na farme majú aj premakaný systém opeľovania. Vedľa seba pestujú viacero druhov a približne 10-tisíc čmeliakov opeľuje 40 hektárov, kde je 135-tisíc sadeníc. Čmieliaky vylietavajú z úľov, v ktorých sa ukrýva kráľovná, a vďaka nej sa vždy vracajú. Ak by sa však kráľovnej niečo stalo, celý úľ by prestal pracovať a úroda by bola ohrozená.

Aké prostredie potrebujú čučoriedky?

Kríky milujú kyslú pôdu a slnečné miesta, no vypestovať ich môžete aj v črepníku. Pôda by mala mať pH 3,5 - 4,5. Stačí, ak im zabezpečíte rašelinový substrát. „V sade používame aj borovicovú štiepku, ktorá chráni rastlinu pred burinou a zároveň zabezpečuje jej kyslosť,“ povedal agronóm Eduard Kalenský.

Čučoriedka je náročná aj na vodu. Ideálne je denné polievanie odstátou vodou. „Keď chytíme rašelinu do ruky a stlačíme ju, mali by z nej vypadnúť jedna alebo dve kvapky. Vtedy vieme, že čučoriedka je správne zalievaná a malo by sa jej aj dobre dariť,“ dodal Kalenský.

Samozbery na Slovensku

V iných sadoch si, na rozdiel od toho v Plaveckom Petri, môžete čučoriedky nazbierať sami. Chutného a zdravého ovocia môžete nazbierať toľko, koľko zvládnete a nezaplatíte veľa. Stačí si vybrať, na ktorú farmu sa vydáte.

Horná Streda

Cena za 1 kg: 6 €

Otváracie hodiny: Po - Pi (9.00 - 17.00)

Lazianska Čučoriedka - Lazany

Cena za 1 kg: 5,5 €

Otváracie hodiny: Po - Ne (8.00 -18.00)

Dolná Strehová

Cena za 1 kg: 6 €

otváracie hodiny: dohodou

Čučoriedková farma - Revúcka lehota

Cena za 1-3 kg: 5 €

Otváracie hodiny: Ne - Pi (po dohode)

Čučoriedky zo Spiša

Cena za 1 kg: 5 €

Otváracie hodiny: Po - Pi a Ne 15.00-18.00, So 9.00-12.00

Výhody konzumácie čučoriedok

- vďaka antioxidantom pomáhajú v boji proti starnutiu

- zlepšujú pamäť

- podporujú trávenie

- pomáhajú pri chutnutí

- pozitívne vplývajú na pokožku