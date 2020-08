Hokejový Slovan začal trénovať, hoci stále nemajú majiteľa: Sme pripravení na všetko!

Hokejový klub Slovan Bratislava ešte pred pár týždňami riešil svoju budúcnosť, po zmene vlastníkov začal od polovice júla skladať káder.

Poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov Maroš Krajči rokuje o príchode ďalších posíl, no na pondelňajšom štarte prípravy na ľade tiež oznámil, že v klube už nebude pokračovať kanadský brankár Barry Brust.



"Zatiaľ jednáme s jeho agentom," stručne zareagoval na situácii ohľadom 36-ročného gólmana a na otázku, či chce, aby Brust v tíme zostal, bol rovnako stručný: "Nie, pretože ho poznám."



Zverenci trénera Romana Stantiena absolvovali v pondelok prvý spoločný tréning na ľade, na ktorom bolo 23 hráčov. A to aj vrátane tých, ktorí majú dohodu o trénovaní s tímom ako Marián Studenič, Jaroslav Janus, Marko Daňo a Roman Durný. Pod zmluvou je aktuálne 17 hráčov a do prípravy nastúpilo aj kvinteto juniorov Filip Noskovič, Adam Béke, Richard Petráš, Marco Ejem a Marko Repka. Na úvodnom tréningu chýbalo trio pod zmluvou Nerijus Ališauskas, Dominik Jendek a práve Brust. Tipsport Liga sa začne o vyše dva mesiace a "belasí" majú v pláne ešte získať aj viacerých hráčov zo zahraničia. "Možností je viacej. Viete, že AHL aj NHL sú posunuté. Uvidíme, ako sa v príprave ukážu naši juniori," dodal Krajči.



Na stretnutí s médiami rezonovala aj otázka príchodu nového brankára. Vedenie môže jeho meno zverejniť v horizonte niekoľkých hodín či dní, Krajči sa pri jeho identifikácii nedal "obmäkčiť", no prezradil, že v uplynulej sezóne chytal v KHL: "Nie je zo zámoria ani z Česka. Je z Európy. Dolaďujeme detaily." Existuje aj možnosť, že v tíme bude pôsobiť istý čas Janus: "Jaro dal jasne najavo, že chce čakať na zahraničie. My tým, že sa dohodneme s novým brankárom, tak v podstate Jaro padá, pretože dvoch silných brankárov neutiahneme." Krajči, ktorý v minulosti pôsobil v Slovane 19 rokov tiež informoval, že do tímu ešte musí prísť minimálne jedna kompletná formácia.



"V podstate musí prísť ešte celá jedna lajna. Budú zahraniční hráči, jeden až dvaja obrancovia a samozrejme musíme dotiahnuť dvoch brankárov. Chceme, aby mužstvo bolo aspoň mesiac pred ligou pohromade. Ale tým, že 'ahaelkoví' hráči, ktorí sú u nás na skúške - Studenič, Daňo či Durný, tak uvidíme, či budú mať chuť nejakým spôsobom začať sezónu u nás, resp. či im to dovolia kluby NHL, s ktorými majú dvojcestné zmluvy. Uvidíme, ako sa s nimi dohodneme následných desať dní a potom budeme reagovať," uviedol Krajči, ktorý tiež verí, že finalizácia príchodu nových majiteľov je už iba otázka hodín či dní.



Kouč Stantien vyjadril aj vzhľadom na dostatok času relatívnu spokojnosť so skladbou kádra: "Sme pripravení na všetko. Ak by sa aj stalo, že sa sem už nik nedostane, alebo sa niečo stane, že by tu nemohli byť, budeme hrať s tým, čo máme. Boli by sme však radi, ak by tu boli zahraniční hráči. U mňa sa už stáva akoby pravidlom, že to staviame za pochodu alebo na poslednú chvíľu. Myslím si však, že na to, aká tu bola neistá situácia, tak to nie je najhoršie. Mohlo to byť aj horšie. Myslím si, že chalani, ktorí teraz dostali dôveru, sa odvďačia a každý sa dostane na svoje maximum."



Slovan sa v príprave predstaví na tradičnom turnaji o Tatranský pohár. Ďalší účastníci druhého najstaršieho hokejového turnaja v Európe budú HK Poprad, HK Dukla Ingema Michalovce a Slovensko U20. V Kaufland Super cupe sa "belasí" stretnú v druhej skupine s Nitrou, Novými Zámkami a Skalicou. "Chceli sme hrať veľa zápasov s českými extraligistami. Asi viete, aká je tam situácia. A celé je to skomplikované aj po tých prvých zápasoch dvadsiatok. Koncom mesiaca by som chcel hrať s Brnom, ale či to bude reálne... Situácia sa stále vyvíja. Je to vo hviezdach," dodal Stantien.



Obranca Michal Sersen mal v minulej sezóne na drese kapitánske "céčko". Tiež sa vyjadril ku skladbe tímu, kde je otvorených ešte veľa okienok pre nových hráčov: "Celá situácia v Európe je taká, že každý čaká, čo bude. Veľa chalanov nemá popodpisované zmluvy. Je to všetko v štádiu riešenia. Kluby majú problém, že sa čaká. V tomto sme na tom podobne." Sersen sa vyjadril aj k vyrovnaniu podlžností voči hráčom z minulej sezóny: "Je to celé v štádiu riešenia a čakáme na finále."



Káder Slovana na štarte prípravy na ľade:

hráči s platným kontraktom s HC Slovan: Patrik Bačík, Michal Sersen, Andrej Meszároš, Martin Štajnoch, Patrik Maier, Dalibor Bortňák, Branislav Rapáč, Samuel Buček, Bruno Mráz, Samuel Petráš, Jakub Sukeľ, Jakub Urbánek, Peter Kundrík, Milan Kytnár

hráči pod zmluvou, ktorí nezačali s prípravou: Nerijus Ališauskas, Barry Brust, Dominik Jendek

hráči v príprave s dohodou o trénovaní s HC Slovan: Marián Studenič, Jaroslav Janus, Marko Daňo, Roman Durný

hráči v príprave z juniorky: Filip Noskovič, Adam Béke, Richard Petráš, Marco Ejem a Marko Repka