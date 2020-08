Farmaceutka Marcela sa zmenila na živú sochu: Do hodiny bola zo mňa Matka Terézia

Dostala sa k tomu náhodou! Marcela, ktorá pracuje ako farmaceutka, mala byť spočiatku na tradičnom festivale živých sôch v Spišskej Novej Vsi len členkou štábu. Na poslednú chvíľu sa všetko zmenilo a do hodiny sa z nej stala Matka Terézia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ak ste chceli stretnúť Matku Teréziu, jedinečnú príležitosť ste na to mali minulý víkend na festivale živých sôch v Spišskej Novej Vsi. Podobu slávnej samaritánky na seba zoberala v civilnom živote farmaceutka Marcela Gogová. Aj keď v jej prípade bolo všetko vecou náhody. „Najprv som mala byť len členkou štábu, no niekto chýbal, tak zo záskoku sa stala Matka Terézia. Robím to pre dobrú vec, bez nároku na honorár,“ uviedla sympatická rodáčka z Topoľčian, ktorú na festival nalákal jej priateľ. Do parády sa dávala spočiatku ako správna žena sama, ktorá vie s rukami, púdrami, farbami a odtieňmi čarovať, no v závere jej vypomohla Lucia Šutková.

Ako sa rodí živá socha

Základom úspechu v tomto prípade bola podľa vizážistky zelená farba, na ktorú sa pridávala takisto vodou riediteľná čierna. „Robí sa to štetcom alebo hubkou, musí to však aj chvíľu schnúť. Do očí sa dávajú čierne linky, aby viac vystúpili. Používajú sa aj zlaté a čierne spreje a na záver zlatý gél,“ ozrejmila Šutková.

Odličovanie síce trvalo možno len 15 minút, ale aj po dôkladnom osprchovaní si predstavitelia živej sochy často na svojom tele nachádzajú nejaký pozostatok farby aj o týždeň. Akciu sa podarilo uskutočniť napriek zložitej situácii a podľa organizátora sa im opäť podarilo nadchnúť divákov.dodal Radovan Michalov.