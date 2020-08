Obrovský úspech mladej fotografky Viktórie: Moje snímky uverejnili vo Vogue!

Veľký úspech mladej fotografky! Snímky Viktórie Suchánovej (19) z Trstína uverejnil taliansky časopis Vogue, ktorý má aj internetovú verziu!

Talentovaná umelkyňa sa pokúšala do svetoznámeho masmédia dlho dostať a napokon sa na ňu usmialo šťastie. Okrem kamarátky Katky, ktorá jej pózovala pred objektívom, fotografke pomohli aj roky štúdia na Škole umeleckého priemyslu v Ružinove.

Taliansky Vogue je spojený s módou, štýlom a najnovšími trendmi. Stovky talentovaných fotografov zo sveta v ňom hľadajú inšpiráciu, a preto je veľký úspech, ak na stránkach objavia vlastnú fotografiu! O tom snívala aj Viktória. „Keď mi minulý pondelok vzali prvú fotku do Vogue, išla som sa zblázniť od radosti!“ odhalila pocity Viktória. „Rozplakala som sa od šťastia a volala babkám, čo sa stalo. Pre niekoho to nemusí znamenať nič, no pre mňa je to akýsi osobný posun a som nesmierne vďačná Katke Zdravkovič, ktorú som fotila,“ prezradila s tým, že sa o to snažila vyše pol roka.

O to väčšia radosť bola, keď si ďalšiu fotku objavila o týždeň neskôr. Taliansky Vogue má svoju internetovú foto rubriku, kam môžu ľudia poslať snímky.doplnila s tým, že pod estetickou fotkou si mnohí predstavia vyfintenú modelku, no v tomto prípade to neplatí. Zaujímavý je námet, človek a prostredie.

Z úspechu vlastnej žiačky je aj Škola umeleckého priemyslu, ktorú Viktória navštevovala. „Určite si všetci užívate leto a prázdniny. Naša študentka Viktória Suchánová si užíva jej osobný úspech, pretože jej uverejnil prestížny časopis Vogue dve fotografie,“ pochválili ju na sociálnej sieti. Viktória na záver prezradila, že po strednej škole pôjde študovať marketingovú komunikáciu, no fotografii sa plánuje venovať naďalej.