Demänovská a Dobšinská ľadová jaskyňa miznú z mapy Slovenska: FOTO z ich útrob trhajú srdce

Možno sme poslední, ktorí mali možnosť vidieť túto nádheru. V Demänovskej aj Dobšinskej ľadovej jaskyni je totiž najmenej ľadu za posledných 70 rokov. Môžu za to slabé zimy, ktoré sme prežili najmä za posledných 10 rokov. Dych vyrážajúce kvaple či ľadové stĺpy sú už takmer minulosťou. Čo na to hovoria odborníci?!

Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Nízkych Tatrách. Známa je okrem nálezov pozostatkov prehistorických zvierat aj tým, že si po celý rok udržiava svoju ľadovú výplň v podobe prízemného ľadu, kvapľov a ľadovcových stĺpov.

Predchádzajúce slabé zimy však spôsobili, že došlo k značnému úbytku ľadu v tejto jaskyni. „Prírastky za posledných viac ako 10 rokov počas leta sú ďaleko vyššie ako prírastky v zime. Ľad sa momentálne vyskytuje len v centrálnej časti, v tzv. srdci jaskyne, aj to len podlahový,“ uviedol pre portál imeteo správca jaskyne Michal Lopčiansky s tým, že ak sa situácia nezlepší, reálne hrozí, že budeme poslednými ľuďmi, ktorí v Demänovskej ľadovej jaskyni videli ľad.

Strácajú sa turistické atrakcie

Ubúdanie ľadu pozorujú aj v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Najviac odtápania spôsobujú podľa odborníka Pavla Bellu teplé dažde. „Celá jaskyňa, respektíve jej ľad sa správa ako ľadovec v horách. Je celý v pohybe. Ročné zmeny sú asi dva až štyri centimetre,“ uviedol Bella zo Správy slovenských jaskýň s tým, že posledné merania ukázali, že ľad v jaskyni je starý 2 700 až 3 000 rokov.

Ukážka toho, ako sa zaľadnenie a ľadová výzdoba mení, je aj tzv. Niagarský vodopád. „Bola to veľká turistická atrakcia a dnes z neho už nič nie je. Ľudia sú smutní,“ dodal s tým, že už tadiaľ nejde ani chodník, lebo po jeho odtopení tam začali padať skaly.

V jaskyni trénoval aj olympionik

Ešte v päťdesiatych rokoch pritom v Dobšinskej ľadovej jaskyni trénoval aj strieborný medailsta z olympiády Karol Divín. „Do roku 1905 sa tu pravidelne konali korčuliarske slávnosti so šampanským a pohostením pod krištáľovými lustrami,“ spomína Bella. Tréningy tu mali dokonca aj hokejisti. „Tým, že sa mení zaľadnenie, sme tento rok našli už dva puky, ktoré sú teraz v múzeu jaskýň,“ uzavrel odborník s tým, že napriek všetkému je to so 110 000 m3 objemom ľadu najväčšia ľadová jaskyňa na svete.

Dobšinská ľadová jaskyňa Otvoriť galériu Predtým: V Dobšinskej ľadovej jaskyni trénoval aj Karol Divín. Zdroj: tasr

Nadmorská výška 950 m n. m.

Objem ľadu 110 132 m3

Teplota vzduchu je -3,9 až po +3,5 °C

Demänovská ľadová jaskyňa Otvoriť galériu Predtým: Kvaple a ľadové stĺpy boli pýchou. Zdroj: zbierka SMOPAJ