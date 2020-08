Súrodenci Roman a Milan sú v tom až po uši: Na toto by mal málokto peniaze aj čas

Neskončili v starom železe! V Hornej Strede (okr. Piešťany) vystavovali staručké traktory. 40 veteránov, ktorých vek bol spolu 2000 rokov, predviedli majitelia v plnej kráse. Najstarší kúsok pochádzal dokonca z roku 1947.

Súrodenci z Hornej Stredy sa rozhodli o svoju nevšednú záľubu podeliť aj s ostatnými. A pretože všade zúri koronavírus, výstavu urobili v komornom štýle.

„Najstarší traktor je z roku 1947, ale sú tu aj kusy až po osemdesiate roky. Je to domáca zbierka, naša a našich kamarátov. Je to také hobby,“ priznal Roman Hrádel, ktorý má vo svojej zbierke sám 11 kúskov. A ako prezradil, ide o pomerne náročné hobby. „Máme to síce len pre zábavu, ku ktorej nás dotiahol náš otec, ale je to náročné nielen časovo, ale aj finančne,“ prezradil jeden zo spoluorganizátorov s tým, že rekonštrukcia trvá okolo štyroch rokov. „Veľký problém sú súčiastky, ale vieme si poradiť,“ povedal s úsmevom nadšený zberateľ.

Vášeň aj pre ženy

K strojom, ktoré rozhodne nepatria do starého železa, pričuchli nielen nadšení chlapi, ale aj ženy. „Úplne som tomu prepadla, a bez traktorov už ani nemôžem byť,“ prezradila s úsmevom Bratislavčanka Ivana (33). Jedným z najmladších účastníkov bol štvorročný Jakubko. Ten nielenže vyskúšal všetky vystavené traktory, ale prevetral aj svoj vlastný. „Jazdí na ňom už od roku a pol. Zapojí si vlečku, ide zberať ďatelinu a kŕmi zvieratá. Bude mať kto pokračovať v našej tradícii,“ uzavrel s úsmevom hrdý otec.