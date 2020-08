Občianske združenie z Trenčína má Vianoce už v lete: Týrané zvieratká dostali od Michala krmivo za závratnú sumu

Toto vôbec nečakali! Keď členov občianskeho združenia z Trenčína kontaktovala firma distribuujúca krmivo pre zvieratá s otázkou, či majú kde zložiť zopár vriec krmiva, povedali si, že na pár vriec sa predsa vždy nájde miesto.

Potom ale prišiel obrovský šok. Keď videli, aké množstvo krmiva k ním dorazilo, mysleli si, že sa im to iba sníva. Považskobystričan Michal Pucek totiž objednal a zaplatil krmivo pre opustené mačičky a psíky za neuveriteľných 19-tisíc eur!

Svoj voľný čas a energiu venujú záchrane opustených zvieratiek. V starostlivosti členov Občianskeho združenia Trenčianske labky sú najmä psíky a mačičky v najväčšej núdzi, odobraté z tých najhorších podmienok. Ich ušľahctilú činnosť nikto nedotuje - ani štát, ani mesto Trenčín. Dlhé roky sú odkázaní na dobrovoľné príspevky od ľudí, ktorí majú radi zvieratá, a veľkorysosť svojich dobrodincov. Teraz však dostali dar, o akom sa im ani nesnívalo. Od tajného mecenáša dostali až okolo 7 ton prémiových granuliek a konzerv pre psíky a mačičky.

„Popravde, ani nevieme, či sa takéto niečo nejakému útulku či združeniu už niekedy stalo, no my sme z toho stále v šoku. To je tak obrovská pomoc a vlastne aj ohodnotenie našej práce, že sme to museli riadnu chvíľu rozdýchavať,“ skonštatovali členovia združenia. O obrovský dar sú rozhodnutí sa podeliť. „Časť pôjde do Žiliny, Topoľčian a združeniu pre opustené mačičky,“ prezradili, čo urobia s nádielkou krmiva, ktorú na niektoré miesta už aj stihli poslať.

Ľudia sa začali okamžite vypytovať, kto je tým štedrým darcom. Podľa informácií Nového Času by mal byť za štedrým darom Považskobystričan Michal Pucek. Čo bolo presne jeho motívom sa nám síce zistiť nepodarilo, svojím vyjadrením však šokoval ďalej. „Chceli sme poslať krmivo za 100-tisíc eur, ale neprešla platba kartou, tak sme to museli znížiť,“ prezradil štedrý darca s tým, že združenie čoskoro dostane viac krmiva a že nezostane len pri tomto jednom združení. Podľa Michala je na svete dosť peňazí, len sú zle prerozdelené.

„Nevyhral som nič, len som oslovil ľudí, čo majú veľa peňazí a nevedia, čo s nimi, ale samých od seba by im to nenapadlo,“ prezradil veľkorysý darca. Zároveň dodal, že keď spustí všetko, čo chystajú, tak zverejní aj ich mená. „Sú to veľkí ľudia, srdcom, nielen bankovým kontom, a začínajú sa sami od seba ozývať,“ uzavrel Michal.