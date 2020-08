Pri pohľade do Gabikinho dvora zbledne závisťou nejeden záhradkár: Vypestovali sme megaslnečnicu

Megakúsok na Záhorí! V týchto dňoch Slováci radi trávia voľné chvíle na záhrade, kde sa neraz venujú aj pestovaniu.

Gabriela z Lakšárskej Novej Vsi (okr. Senica) má však na tej svojej obra, akého jej môže hocikto závidieť. V starostlivosti o vyše trojmetrovú slnečnicu má pritom toho najlepšieho pomocníka.

Gabriela sadila slnečnice spolu s malou neterkou Melissou (5). „Pomáha mi aj starať sa o záhradku a už pomaly zbierame úrodu,“ vraví natešene. Slnečnice pestujú prvý raz a pre radosť. „Je to taký symbol leta,“ vysvetľuje. Jednu použili do kytice, vyskúšať však chcú aj jadierka do šalátu. „Máme rôzne, malé s viacerými kvetmi, väčšie a ešte väčšie,“ vyratúva. No a potom je jedna priam obrovská - vysoká je 3,4 metra! S absolútnou hravosťou tak prerástla malú pomocníčku Melissu, ako i natešenú pestovateľku Gabrielu.