Dobitá a v ohrození života?! Barbara Haščáková šokuje: Desivé volanie o pomoc!

Výkriky, z ktorých majú jej fanúšikovia husiu kožu! Speváčka Barbara Haščáková (40) utiekla do Ameriky, kde mala nájsť šťastie a pokoj.

Mnoho rokov o nej jej priaznivci veľa nevedia, pretože Barbara neposkytuje rozhovory. Jediným spojivom so Slovenskom sú sociálnej siete, kde sa Barbara sporadicky ozýva. Jej príspevky sú však väčšinou plné bolesti či šokujúcich slov o jej manželovi Stevenovi. Tentoraz však hviezda 90. rokov dokonca obviňuje z násilia aj svoju svokru.

Haščáková ešte na začiatku minulého roka šokovala všetkých, keď na svojom profile obvinila svojho manžela Stevena, že je násilník. Okamžite týmto príspevkom spustila vlnu správ a komentárov od fanúšikov, ktorí jej ponúkali pomoc. Nedávno sa však na speváčkinom profile objavil smutný obrázok ženy, ktorá si drží tvár v dlaniach. „Toto je podľa mňa zlé,“ napísala jej jedna z fanúšičiek, ktorú tento obrázok vystrašil.

„Mám ešte horšie... Svokra ma zabíja,“ reagovala šokujúco Barbara a pokračovala hrozným vyjadrením. „Mám rozbitý ksicht. Manžel je debil, že jej to dovolí,“ napísala ešte Haščáková, ktorá tiež spomenula, že by sa možno aj vrátila na Slovensko, ale bráni jej v tom pandémia koronavírusu, ktorá nekontrolovane vyčíňa po celej Amerike. Vyzerá to však tak, že speváčka má za veľkou mlákou opäť problémy a jej slová neveštia nič dobré.

Skončila v base

Nie je tajomstvom, že Barbara už v minulosti trpela psychickými problémami. Novému Času sa dokonca minulý rok podarilo získať exkluzívne policajné hlásenie z jej zatknutia. Celý incident sa mal stať ešte v lete 2016. „Privolali ma na parkovisko pred obchodom T. J. Maxx k potýčke dvoch žien a jedného muža,“ začal svoj report z 10. augusta 2016 americký dôstojník Adam Daneman. Ten zasahoval počas konfliktu v meste Venice.

„Obeťou bol muž, na ktorého obvinená (Haščáková, pozn. red.) útočila najprv slovne a neskôr aj fyzicky,“ doplnil floridský policajt. Barbara mala svojho manžela udrieť ľavým lakťom do brucha a dokonca sa podľa dôstojníka pokúšala ohrozovať aj neznámu ženu, ktorá stála neďaleko. Polícia Haščákovú zatkla a obvinila z domáceho násilia a previezla do basy. Čo sa však momentálne deje okolo speváčky, vie len ona a zrejme ľudia, ktorí sa s ňou v Amerike stretávajú.