Exmanželka odsúdeného Majského Diana: Prehovorila tri dni po rozsudku!

Ozvala sa po osemnástich rokoch! Exmanželka odsúdeného Jozefa Majského (74), ktorému v stredu potvrdil Najvyšší súd deväťročný trest, Diana Štrofová prehovorila pre Nový Čas. Poprela, že by sa snažila svoju bývalú lásku po prepuknutí kauzy s nebankovkami v roku 2002 prepašovať v kufri auta cez diplomatický koridor do Rakúska.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Majský považoval manželku Dianu za svoju najväčšiu korisť. Vzali sa v roku 2000 a ich manželstvo trvalo len tri roky, jeho manželka mu bola po prevalení kauzy s nebankovkami veľkou oporou. Podľa viackrát medializovaných informácií to mala byť práve ona, kto ho ukryl v kufri svojho auta v roku 2002 a kto sa ho snažil prepašovať cez diplomatický koridor do Rakúska. Polícia ho však zadržala. Podľa Majského exmanželky sú tieto informácie čistý blud.

„Keďže poznám okolnosti zadržania, viem, že takýto dôkaz neexistuje,“ tvrdí Novému Času. Čo konkrétne však nesedí, nechcela povedať. „Sú na to relevantné orgány, ktoré vám isto poskytnú objektívne informácie o tom, či bol v čase zadržania Jozef Majský obžalovaný, či mnou bol prevážaný v kufri auta i to, či som išla v diplomatickom pruhu,“ povedala nám bývalá modelka.

Stretnutie v Hainburgu

Štrofová nám síce nechcela prezradiť okolnosti osudného dňa, no v roku 2003 denníku SME porozprávala, ako malo všetko prebehnúť. Diplomatický koridor vraj nevyužila. „Od každého jedného si vyprosím, ak ma bude osočovať z niečoho takého, že som ho vyvážala ako útek pred nejakým obvinením. Ako ostatní manželia sme odchádzali mimo územia Slovenska,“ uviedla v rozhovore Štrofová. Kam teda išli?

„Išla som na pracovné stretnutie do Hainburgu s jedným kolegom a nechcela som byť pri ňom sama. V tom období sme sa s manželom začali rozprávať o riešení problémov v našom manželstve. Aj túto cestu sme chceli na to využiť, pretože máme obidvaja málo času,“ uviedla, pričom z jej slov vyplýva, že sa Majský neviezol v kufri. Nový Čas ju oslovil s otázkou, čo hovorí na odsúdenie svojho bývalého manžela, no príliš zdieľna nebola. „Nie som už verejne činná osoba a nestojím ani ja, ani moja rodina o mediálnu pozornosť,“ uzavrela.