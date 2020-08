Zničené posedy, prerezané pneumatiky: Poľovníci volajú o pomoc, na policajtov majú ťažké srdce

Škoda už dosiahla 10-tisíc eur! Poľovníci pod Soroškou čelia útokom vandalov, ktorí im ustavične poškodzujú posedy. Navyše im ktosi prerezal pneumatiky na autách, no policajné pátranie je zatiaľ neúspešné. Trvá to už pritom roky, takže uvažujú aj o fotopasciach, ktoré by zachytili páchateľov.

„Už piaty rok si od štátu prenajímame revír, platíme nemálo, no máme aj škodnú. Kuriózne ide o ľudské bytosti, pravdepodobne o bývalých členov, ktorí realitu nezvládajú a mstia sa,“ vraví strážca Poľovného združenia Janík v Silickej Jablonici (okr. Rožňava) Róbert Kováč. Otvoriť galériu Aj tento posed zničil neznámy páchateľ. Zdroj: kz Pripomenul, že dali už viacero podnetov. „Škoda narástla už na 10-tisíc eur. Poškodených bolo až do 22 posedov, ktoré niekto rozpílil a zvalil. Zmizlo nám až 12 sypačov krmiva, pričom každý stojí až okolo 250 eur... Prerezali nám aj pneumatiky na autách!“ posťažoval sa Kováč, ktorý len nechápavo krúti hlavou, že v dnešnej dobe je polícia na páchateľov prikrátka. „Neviem, či niekomu prestali pritekať peniaze z kšeftov, ale polícia by mala pomáhať a chrániť, no zrejme si musíme nájsť pacháteľa sami. Máme pocit, akoby to už niekto ani nechcel vyšetriť a všetko brzdí, pretože všetko zastavujú a vinníka nenájdu,“ hovorí strážca. Podľa neho domáci aj tušia, kto je za tým, ale polícia čuší. „Nevieme si už rady, lebo darebák zatiaľ vyhráva. Možno siahneme po fotopasciach a chytí sa v nej ľudská škodná,“ dodal Kováč. Ich revír má plochu až 4 400 hektárov, žije v ňom prevažne jelenia zver, ale aj diviaky a srny. Otvoriť galériu Poľovníkom pod Soroškou ktosi ničí posedy, kradne sypače a poškodzuje pneumatiky na autách. Zdroj: kz 7 trestných oznámení „Od roku 2016 polícia prijala 7 trestných oznámení pre podozrenie z trestného činu pytliactva a krádeže,“ hovorí košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová. „V dvoch prípadoch vec odmietla, pretože nebol dôvod na začatie stíhania. V jednom prípade polícia vec postúpila príslušnému orgánu, pretože výsledky vyšetrovania preukázali, že ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom. V troch prípadoch bolo stíhanie prerušené, pretože sa nepodarilo preukázať skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. Naďalej sa však získavajú informácie za účelom zistenia páchateľa.“