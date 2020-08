Tragická nehoda Dolinaya († 38) zasiahla aj exministra kultúry Kňažka: Ťaživé spomienky

Nedávna fatálna autonehoda štátneho tajomníka ministerstva kultúry Vladimíra Dolinaya († 38) a jeho manželky Zuzany († 34) rozjatrila dávno zahojené rany u herca Milana Kňažka (74). Ten pred rokmi, vo funkcii ministra kultúry, len s veľkým šťastím vyviazol živý z hrozivej havárie. Pre Nový Čas Nedeľa oživil spomienky na tieto desivé chvíle. V rozhovore sa otvorene vyjadril aj k úpadku umenia u nás a servítku pred ústa si nebral ani pri téme súčasného divadelníctva.

Nehoda štátneho tajomníka ministerstva kultúry Vladimíra Dolinaya († 38) a jeho manželky Zuzany († 34) nebola prvá, ktorá sa týkala ľudí z tohto rezortu. Vy sám ste ako minister kultúry v roku 2000 havarovali aj s Milanom Lasicom a Mariánom Labudom.

Myslím si, že keby sme si preverovali štatistiku z ostatných rezortov, zistili by sme, že sú rezorty, kde bolo viac dopravných nehôd ako v súvislosti s funkcionármi ministerstva kultúry. Autonehoda si nevyberá a, ako vidíme, stane sa to aj profesionálnym vodičom. My sme vtedy dostali šmyk a kým vodič stihol vyrovnať, nabúrali sme do betónového spevnenia železničného podjazdu. Našťastie z tejto nehody sme s Milanom vyviazli bez väčších zranení, no Marián Labuda bol na tom vážne. Mal zlomený krček v bedrovom kĺbe a musel si poležať v nemocnici. Paradoxne, keď začal cvičiť pri rehabilitácii, niekoľko mesiacov po tejto udalosti bol v životnej forme. Lebo on nikdy predtým necvičil.

Existuje nejaký predpis, kde majú sedieť ústavní činitelia, alebo je len na nich, na ktoré sedadlo si v aute sadnú?

Je to na zadnom sedadle za spolujazdcom. A práve v tejto súvislosti si spomínam, že človek by si mal rozmyslieť, kedy žartuje. Keď sme totiž vtedy sadali s Milanom a s Mariánom do auta, ja som si sadol za sedadlo spolujazdca. Povedal som Milanovi Lasicovi, aby si sadol vedľa mňa, a Mariánovi vravím, že nech si sadne k vodičovi dopredu! Frflal, že prečo má byť vpredu, a ja som mu zo žartu povedal: Ty budeš taký môj airbag! Nezabudnem dodnes, ako potom ležal na zemi, hľadel na mňa s vyčítavým pohľadom a stonal: „Airbag, čo?“

Takýto hrôzostrašný zážitok sa asi z pamäti nedá celkom vymazať. Vracajú sa tie spomienky z času na čas?

Zažil som viac autohavárií, pre mňa s horšími následkami. Človek musí rátať s chybami iných, ako aj v prípade štátneho tajomníka Dolinaya, keď do jeho vozidla napálil v protismere iný vodič. Dodnes počujem príšerný zvuk nárazu z mojej autonehody v roku 1979. Išiel som vtedy Fiatom Mirafiori na nakrúcanie do Prahy, pretože vraj nezohnali pre mňa letenku a ani lístok do 1. triedy na rýchlik. Vyrazil som z Bratislavy o piatej ráno. Pred Prahou, na 28. kilometri pri Mirošoviciach, sa otáčal do protismeru kamión s vlečkou naloženou šrotom a preťal kompletne oba jazdné pruhy. Mal som na tachometri rýchlosť asi 130 km/h a nemal som kam uhnúť. Mohol som už len brzdiť. Boli to stotiny sekundy, chytil som ľavé zadné koleso vlečky. V stovke som mal čelný náraz. Zázrak, že som prežil.