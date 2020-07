Osaková je už rozhodnutá: Predstaví sa Japonka na US Open?

Dvojnásobná grandslamová šampiónka Japonka Naomi Osaková neplánuje vynechať netradične druhý grandslamový turnaj sezóny US Open v New Yorku.

Z podujatia, ktoré sa v areáli Flushing Meadows uskutoční od 31. augusta do 14. septembra, sa už odhlásila aktuálna jednotka ženského singlového rebríčka Austrálčanka Ashleigh Bartyová a do New Yorku sa nechystá ani dvojka rebríčka Rumunka Simona Halepová. Obe svoju absenciu zdôvodnili obavami z koronavírusu a obmedzeniami s tým spojenými.

Niekdajšia líderka renkingu a aktuálna desiatka však podľa jej agenta Stuarta Duguida zavíta. Osaková v minulosti ovládla US Open v septembri 2018 a vzápätí triumfovala aj na Australian Open v Melbourne v roku 2019.

Osaková by mala v New Yorku štartovať aj týždeň pred začiatkom US Open, na rovnakých kurtoch sa totiž uskutoční aj turnaj WTA pôvodne umiestnený do Cincinnati.

Profitenis nútene pauzuje od prvej polovice marca, za všetkým stojí spomenutá pandémia koronavírusu. Už v pondelok 3. augusta by sa však kolotoč ženských turnajov mal rozbehnúť v talianskom Palerme.