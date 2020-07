Obhajkyňa Aleny Zsuzsovej navrhuje oslobodenie: Chce vypočuť ďalších svedkov

Obhajkyňa Júlia Vestenická navrhuje súdu oslobodiť Alenu Zsuzsovú spod obžaloby vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

V záverečnej reči žiadala aj vypočuť svedkov, ktorí majú smerovať k údajnej maďarskej stope, a to Lászlóa Krecsíka, Borisa Gatiala a Dušana Kracinu.

Krecsík mal predať Zoltánovi Andruskóovi zbraň na vraždu novinára. Gatial je podnikateľ, o ktorom vypovedal, že korumpoval exministra práce Jána Richtera a exministerku vnútra Denisu Sakovú v súvislosti s vybavovaním pracovných povolení pre cudzincov. Kracina zas podľa Andruskóa zháňal v Maďarsku bieleho koňa, ktorý by sa k vražde novinára priznal.

Vestenická rovnako ako obhajca Mariana Kočnera. Marek Para spochybňovala Andruskóovu výpoveď. Takisto kritizovala i zmenu jeho procesného postavenia z obvineného na svedka, čo znemožnilo konfrontovať jeho predchádzajúce výpovede z vyšetrovania. Vestenická tiež upozornila na údajné kopírovanie jeho výpovedí policajtmi, čo majú dokazovať rovnaké preklepy v zápisniciach.

Vo vzťahu k motívu na vraždu si obhajkyňa myslí, že došlo k opomenutiu skutočností viažucich sa k práci Kuciaka. Ako príklad uviedla výpoveď šéfredaktora portálu Aktuality.sk Petra Bárdyho, ktorý pred vyšetrovateľom označil Kuciakovu prácu o Vadalovcoch za "najtoxickejšiu vec, na ktorej pracoval jeden a pol roka". Na súde sa však podľa Vestenickej sústredil len na obžalovaného Mariana Kočnera.

Vestenická sa tiež venovala telefonátu medzi Kuciakom a Marianom Kočnerom. Odmieta, že by šlo o vyhrážky, a tvrdí, že Marian Kočner sa iba novinára pýtal, ako by sa mu páčilo, keby zisťoval informácie o jeho rodine. To, že by sa Kuciakovi venoval špeciálne a správal sa k nemu inak ako k ostatným novinárom, podľa nej spochybňuje aj záznam z tlačovej konferencie, ktorý sa prehrával na súde. Odmietla aj šifry v komunikácii cez aplikáciu Threema, ktoré našli prokurátor a splnomocnenci poškodených. "Alena Zs. komunikovala o zuboch aj pol roka po skutku, keď bol Marian K. už vo väzbe," tvrdí Vestenická.

Údaje zo staníc telekomunikačných operátorov tiež podľa nej nedokazujú, že sa Marian Kočner s Alenou Zsuzsovou deň po vražde novinára stretli z dôvodu vyplatenia peňazí, ako tvrdí obžaloba. Konštatovanie kriminalistu z oblasti IT Dušana Mikulaja, že sa mohli stretnúť, nepovažuje za dostatočné. Rovnako argumentovala tvrdením banky, že si Marian Kočner nevybral deň po vražde peniaze.

"Je nesporné, že prokuratúra neuniesla dôkazné bremeno," myslí si obhajkyňa a navrhla Alenu Zsuzsová spod obžaloby v celom rozsahu oslobodiť. Po jej záverečnej reči prednáša obhajkyňa Tomáša Sz. Ivana Kochanská.