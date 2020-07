Na rozhodnutie štátu čakali 3 roky: Nitriansky Jaguar získal povolenie na veľké rozšírenie výroby

Nitriansky Jaguar Land Rover získal povolenie na rozšírenie svojej výroby.

Zámer predložila automobilka na posudzovanie vplyvov na životné prostredne ešte v lete 2017, ako ale upozornili Hospodárske noviny, až začiatkom júla dostala fabrika od štátu definitívny súhlas. "Rozšírenie haly je plánované za účelom zabezpečenia výroby 150 000 vozidiel a finálneho rozšírenia pre 300 000 vozidiel ročne," uvádza sa v zámere.



Projekt pritom hovorí nielen o rozšírení priestoru súvisiaceho s dodávkou komponentov, ale aj o plánovanom projekte na montáž batériových modulov a veľkých batérií. "Účelom navrhovanej prevádzky Powertrain je montáž prefabrikovaných batériových článkov do modulov, ktoré budú následne nainštalované do jednej veľkej batériovej jednotky vhodnej na montáž až do 150 000 vozidiel ročne," avizovala fabrika ešte v roku 2017.



Vtedy predložený zámer predpokladá aj výrazný nárast počtu zamestnancov, a to až na 6 000. "Počet zamestnancov počas prevádzky bude väčší. Spolu so zamestnancami v prevádzke Powertrain sa celkový počet zamestnancov z dôvodu tejto zmeny pravdepodobne zvýši približne o 2000 zamestnancov," píše sa v dokumente.