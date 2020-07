Herečka Szidi Tobias zažila niečo celkom nové: Vo filme sa stretla s vlastným synom

Obaja v jednej snímke! Szidi Tobias (53) nakrúca pravidelne filmy a jej herecké umenie poznajú aj za hranicami Slovenska.

Tentoraz však známa umelkyňa zažila niečo celkom nové. Na pľaci sa totiž stretla so svojím synom Krištofom (24), ktorý iba nedávno ukončil štúdium herectva.

Szidi hrá jednu z hlavných postáv filmu Letní rebeli, kde si zahral aj jej syn. Je teda isté, že mu bol herecký talent daný do vienka. A určite mu cenné rady ešte pred nakrúcaním dávala aj jeho slávna mama. „Som veľmi rada, že si Krištof zahral v Letných rebeloch, veď teraz ukončil herectvo na VŠMU. Ako herečka a aj ako matka si veľmi prajem, aby mal tých príležitostí ešte viac, aby bol videný a mňa to naplní spokojnosťou a hrdosťou. Páči sa mi, ako hrá, veď je môj,“ povedala s úsmevom Novému Času Szidi, ktorá stvárnila vo filme mamu Alex a Krištof si strihol malú rolu Kuba, predavača v sídliskovom stánku. Film sa dostane do slovenských kín už v auguste.