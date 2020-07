Spor primátora Košíc s riaditeľom mestskej firmy: Šéfa dopravného podniku podržali poslanci

Podržali ho! Mestskí poslanci naďalej chcú za generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Padyšáka.

Na štvrtkovom zasadnutí tak potvrdili májové uznesenie, ktoré však primátor Jaroslav Polaček nepodpísal, čím vtedy pozastavil jeho výkon...

Primátor sa už predtým vyjadril, že Padyšák nemá jeho dôveru. Zdôvodnil to závažnými porušeniami pri verejných obstarávaniach v DPMK. Ako pripomenul, v uplynulých dňoch podal v tejto veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Sú porušenia, na ktoré sa už jednoducho nemožno nepozerať. Doterajšie zistenia poukazujú na to, že DPMK systematicky obchádza a porušuje nariadenia,“ povedal s tým, že to vyvoláva podozrenie na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.

Zistenia vyplývajú z finančnej kontroly, ktorú v dopravnom podniku realizovalo mesto. Forma vykonanej kontroly sa však nepáčila riaditeľovi podniku. „Nemal som žiadny telefonát o tom, že chce prísť a stráviť čas v našej kancelári. Zároveň postaviť dvoch najväčších mestských policajtov ozbrojených v taktických vestách pred dvere kancelárie generálneho riaditeľa je vysoko neštandardné,” dodal s tým, že tam strávili 7 hodín.

Podľa Padyšáka sú správy z kontroly tendenčné a účelové. „Bolo by veľmi dobré, keby boli zverejnené všetky správy aj naše argumenty. To by ukázalo, kde je pravda a odbornosť,“ povedal na mestskom zastupiteľstve, kde niektorí poslanci primátorovi vyčítali, že minulý týždeň niekoľko hodín prehľadával kanceláriu Padyšáka, ktorý mal vtedy dovolenku.

Zmeny vo vedení

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok odobrilo personálne zmeny v predstavenstve dopravného podniku. Namiesto Marcela Čopa bude na jeho čele Padyšák. Členom predstavenstva po novom nebude Jozef Oberuč, ale riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko a riaditeľ techniky a údržby sa stal Emil Štofčo. Čop a Oberuč pred hlasovaním avizovali, že ak sa hlasovaním potvrdí nepodpísané uznesenie, svojich funkcií sa vzdajú.