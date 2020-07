Integrovaná doprava v Bratislave uľahčila život ľuďom z regiónu, Michal však zažil šok: Toto som v autobuse nečakal

Odkedy v Bratislavskom kraji funguje integrovaná doprava, mnohí cestujúci hromadnými prostriedkami si vydýchli. Za rovnakú cestu zaplatia menej. A jeden lístok im platí na viacero liniek. Na to sa spoliehal aj čitateľ Michal, ktorý po nastúpení do autobusu zažil šok.

Čitateľ Michal cestuje po bratislavskom regióne aj hromadnou dopravou v hlavnom meste. Na to, aby si na každý dopravný prostriedok, ktorý počas cesty využije, nemusel kupovať lístok osobitne, používa systém bratislavskej integrovanej dopravy.

Počas pandémie koronavírusu ocenil najmä aplikáciu IDS BK, v ktorej si mohol zakúpiť lístok, keďže v medzimestských linkách ich nebolo možné zakúpiť u šoféra. Nikdy s tým nemal problém až do jedného dňa, po koronakríze.

V Bratislave si zakúpil 90 minútový lístok na 5 zón, ktorý mu mal vystačiť až do Pezinka. Využil ho na električku a medzimestský autobus. "Po nástupe do medzimestskej linky mi šofér oznámil, že hoci tentokrát mi lístok prijal, nabudúce mi už takýto lístok nebude platiť. Že si mám kúpiť lístok cez aplikáciu ich liniek. Bol som v šoku, pretože to bola pre mňa novinka, doteraz mi to vždy fungovalo," povedal Michal.

Z Nového Času sme preto oslovili Bratislavskú integrovanú dopravu, ako aj prevádzkovateľov Slovak Lines, teda linky, do ktorej Michal nastupil. Obaja oslovení nám potvrdili, že tento problém nikdy nemal nastať a zrejme došlo k chybe na strane vodiča. "Cestovné lístky zakúpené v mobilnej aplikácii IDS BK sú platné na všetkých linkách dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (Dopravný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko). Cestujúci môže zároveň neobmedzene prestupovať medzi dopravcami pri dodržaní časovej a zónovej platnosti cestovného lístka," povedal Miroslav Staník, hovorca Bratislavskej integrovanej dopravy.

"Pri ceste vlakom sa pri kontrole preukáže QR kódom v mobilnej aplikácii, pri nástupe do regionálneho autobusu Slovak Lines sa cestujúci preukáže predloženým mobilným zariadením s aktívnym displejom a so zobrazeným elektronickým cestovným lístkom (eCL). Vodič skontroluje nástupnú zónu a časovú platnosť eCL a vydá registračný lístok v nulovej hodnote," vysvetlil Staník.

"Vodiči spoločnosti Slovak Lines sú oboznámení a poučení o všetkých druhoch cestovných lístkov vrátane elektronického cestovného lístka (eCL) zakúpeného cez mobilnú aplikáciu IDS BK. Preto aj cestovný lístok kúpený prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK majú vodiči akceptovať, čo aj bežne robia," potvrdila hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová a doplnila,"vodič teda pochybil, ak nechcel akceptovať takýto cestovný lístok, resp. ak dal cestujúcemu mylnú informáciu." V prípade, že cestujúci dodržal zónovú a časovú platnosť lístka, ako to bolo v prípade Michala, može v prípade neuznania lístka podať reklamáciu.