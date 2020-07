Ministerstvo vnútra muselo vysvetliť objednané audity: Sporná zmluva na 84 miliónov eur?!

Opäť mali čo vysvetľovať.

Rezortom vnútra tento týždeň otriasla kauza štátneho tajomníka Lukáša Kyselicu (42), ktorý kandidoval do parlamentu ako príslušník vojenského spravodajstva a jeho straníci z OĽaNO o tom netušili. Z centrálneho registra štátnych zmlúv teraz vyplynulo že jeho kolega, druhý štátny tajomník ministerstva Ján Lazar, podpísal v júli zmluvu na 84 miliónov eur za poradenské služby v oblasti auditu. Ako to ministerstvo vysvetľuje?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred voľbami sľubovali vládne strany transparentnosť, čestnosť a nulovú toleranciu korupcie. Počas prvých mesiacov však toho majú na rováši viac, než by ktokoľvek čakal. Po kauze odpísaných diplomoviek či škandále s Kyselicom sa zdalo, že prišiel ďalší problém. „A tak zatiaľ, čo ústami predsedu vlády riešime hrdinské odstúpenie Kyselicu z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, v paralelnom vesmíre sa na tom istom ministerstve minulý týždeň potichu uzatvorila rámcová zmluva na 84 miliónov eur za poradenské služby v oblasti auditu,“ upozornil bezpečnostný analytik Radovan Bránik. Zmluvu podpísali štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar a Renáta Kiselicová vlastniaca firmu Centire, ktorá má služby poskytovať. „Ak budú robiť audit 8 hodín denne cez pracovné dni, budú mať prácu iba na 75 rokov. Našťastie, aspoň osobohodina je veľmi lacná, 60 až 80 eur,“ neodpustil si analytik ironickú poznámku.

Je to rámcová zmluva

Bránikov príspevok na sociál­nej sieti zdieľali za pár hodín stovky ľudí. Pravda je však taká, že ide len o rámcovú zmluvu, v ktorej sa uvádzajú iba maximálne ceny za audítorské služby a nie konečné. „Rámcové zmluvy v súhrnnom objeme 70 mil. eur bez DPH máme podpísané so 6 víťaznými uchádzačmi. Ide o rámcové dohody, plnenie ktorých pre prijímateľov zo širokého spektra štátnych inštitúcií a samosprávy nie je záväzné, skutočné čerpanie sa bude odvíjať od reálnych potrieb jednotlivých organizácií a finančných možností na ich pokrytie," vysvetlilo ministerstvo vnútra. Inak povedané, zmluvy uvádzajú najvyššie možné náklady pre prípad, že by sa celý kontrakt vyčerpal. Reálne čerpanie bude závisieť od dopytu štátu po poradenstve audítorov. „V skutočnosti, vzhľadom na ceny úspešného uchádzača na prvom mieste poradia ponúk, za predpokladu, že účastníci rámcovej dohody nezaniknú ako právnické osoby v priebehu jej trvania, je maximálnou možnou hranicou čerpania rámcovej dohody suma 33 484 895 eur bez DPH, aj to za predpokladu, že účastníci rámcovej dohody nebudú medzi sebou súťažiť,“ uviedol rezort pre Denník N. Hodnota 33,4 milióna eur sa pritom uvádza v kontrakte s firmami Centire a Accept Audit. „Ak by MV SR rámcové zmluvy nepodpísalo, minimálne rok by neexistovala možnosť využívať služby poradenských a audítorských firiem. Bolo by potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie, čo by skomplikovalo prácu nielen rezortu vnútra, ale aj ostatných ministerstiev," uzavrel rezort s tým, že zákazka bude financovaná z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne z iných relevantných programov.

„Súťaže sa zúčastnilo 10 spoločností, naša spoločnosť ponúkla najnižšiu cenu, ktorá bola na úrovni približne polovice z predpokladanej hodnoty zákazky a súčasne cien, za ktoré štát nakupoval tieto práce doteraz. Predpokladaná hodnota zákazky bola 70 mil EUR bez DPH na celý rozsah požadovaných prác, naša ponúknutá cena je 33 mil EUR bez DP," povedala nám Renáta Kiselicová zo spoločnosti Centire s tým, že postupovali striktne podľa zákonu.