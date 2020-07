Julia si myslela, že má len upchatý nos: Zväčšil sa jej trojnásobne, teraz bojuje o život

Julia Davey sa jedného dňa zobudila s upchatým nosom. Považovala to za banalitu, neskôr sa ukázalo, že má v nose nádor.

Ako uvádza portál The Sun, netrvalo to dlho a nos 40-ročnej Julie z anglického mesta Weymouth bol trikrát väčší ako zvyčajne. Lekári jej oznámili hrozivú správu, aby zabránili šíreniu hrozivej rakoviny, nos jej musia amputovať.

Julia lekára po prvýkrát navštívila v apríli v roku 2019 po tom, ako mala dva týždne upchatý nos. „Myslela som si, že to je síce trochu divné, ale moc ma to neznepokojovalo,“ priznala 40-ročná Julia. Lekári jej povedali, že pravdepodobne ide o nosový polyp, ktorý zvyčajne nie je závažný a poslali ju k špecialistovi, ktorý prvotnú diagnózu potvrdil. Podstúpila 2-hodinovú operáciu, počas ktorej jej výrastok z nosa odstránili.

„Nasledujúci deň som sa vrátila do práce a ani som na to nepomyslela,“ spomína Julia. O týždeň neskôr však mala telefonát, ktorý zmenil úplne všetko. Lekári jej oznámili, že podľa biopsie nešlo o neškodný polyp, ale o národ.

„Je ťažké opísať, aký to je pocit počuť slovo rakovina. Jednoducho sa tomu nedalo uveriť,“ opisuje svoje pocity Julia. Svojej dcérke (5) a dvom chlapcom Tomovi (16) a Joelovi (12) z predošlého vzťahu sa rozhodla o jej stave zatiaľ nepovedať, kým nebude mať presnú diagnózu. V júli sa opäť vrátila do nemocnice, aby jej odstránili z nosa aj zvyšné rakovinové bunky. Opäť mala pocit, že bude všetko v poriadku.

V septembri museli lekári operáciu zopakovať. Diagnostikovali jej spinocelulárny karcinóm, čo je druhá najbežnejšia forma rakoviny kože. Vzhľadom na agresívny charakter rakoviny je potrebné prijať drastické opatrenia. Lekári Julie varovali, že by mohla prísť o nos, avšak počkajú, ako jej telo zareaguje na 6-týždňovú chemoterapiu.

Jej nos sa v priebehu liečby strojnásobil a ukázalo sa, že nádor rastie. „Bolo to ako najhoršia bolesť hlavy a bolesť zubov, akú si dokážete predstaviť súčasne. Mala som pocit, že mi ide hlava a nos explodovať. Nádor mi takmer vyletel z nosa," opisovala svoje pocity Julia.

Julia musela podstúpiť amputáciu, počas ktorej prišla o celý nos a hornú časť podnebia. Operácia trvala 14 hodín. „Nebola som pripravená na novú realitu môjho života,“ priznala sa Julia, ktorá však myslela len na to, že jej ustúpi neznesiteľná bolesť.

„Tam, kde má byť nos, mám len dieru. Neexistuje žiadny iný spôsob, ako to opísať. Videlo mi to iba pár ľudí. Neukazovala som to ani deťom, pretože nechcem, aby mali nočné mory,“ tvrdí Julia. Jej výsledky po náročnej rádioterapii boli konečne pozitívne a mala pocit, že nad rakovinou vyhrala.

Na konci apríla v roku 2020 však prišla ďalšia rana, keď jej lekári na magnetickej rezonancii odhalili v ľavej časti čeľuste ďalší nádor. Odstránili ho, avšak objavili ďalší, ktorý je „príliš blízko k dôležitým nervom a mozgu“.

Diváčka si na tele reportérky všimla nepatrnú drobnosť, zachránila jej tým život: Smrteľné nebezpečenstvo!

Julia a Nick sa plánujú v novembri zosobášiť, pričom svadbu mali naplánovanú na apríl v roku 2021. 40-ročná mamička teraz podstupuje imunoterapiu. „Mala by zastaviť nádor a tiež akýkoľvek ďalší rast, vďaka čomu to bude zvládnuteľné,“ povedala Julia, ktorá zostáva aj naďalej pozitívna.