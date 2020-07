Diváčka si na tele reportérky všimla nepatrnú drobnosť, zachránila jej tým život: Smrteľné nebezpečenstvo!

Reportérke Victorii Price diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy. Ako informuje portál Daily Mirror, navždy bude vďačná neznámej žene, ktorá jej poslala správu, v ktorej ju vyzvala, aby navštívila lekára.

Reportérka WFLA-TV na Floride bude na túto skúsenosť ešte dlho spomínať. Jedna pozorná diváčka si totiž všimla, že Victoria má na krku drobnú hrčku. Neznáma neváhala a ozvala sa reportérke cez sociálne siete. Victoriu stále desí predstava, že nebyť pozornej ženy, vzácna forma rakoviny by sa u nej zrejme ešte stále rozvíjala.

„Ahoj, práve som videla tvoju reportáž. Znepokojila ma hrčka na tvojom krku. Prosím, nechaj si skontrolovať štítnu žľazu. Pripomína mi to môj krk. Ukázalo sa, že to bola rakovina. Dávaj na seba pozor,“ stálo v správe.

Victoria pracovala počas pandémie naplno. Informovala o najdôležitejšej téme týkajúcej sa zdravia, no svoje vlastné zanedbávala. „Doktor hovorí, že sa šíri, ale nie veľmi, a dúfame, že toto bude môj prvý a posledný zákrok,“ hovorí Victoria, ktorej hrčku chirurgicky odstránia. „Keby som nedostala ten e-mail, nikdy by som nezavolala doktorovi. Rakovina by sa šírila ďalej. Myslím na to so strachom a pokorou,“ dodala. Victoria sa rozhodla, že si zo zjavných dôvodov vezme na nejaký čas dovolenku.

Tento typ rakoviny sa vyskytuje častejšie u žien ako u mužov, prejaviť sa zvykne okolo tridsiatky alebo po šesťdesiatke. Hrčka na krku môže naznačovať rakovinu najmä ak je pevná na dotyk, nehýbe sa ľahko pod kožou a rastie. Medzi ďalšie príznaky patrí boľavé hrdlo, problémy s prehĺtaním či dýchaním, chrapľavý hlas, či hnačka.